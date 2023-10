Arabia Saudí quiere redimirse del fracaso de Messi con su heredero: el Barça y Jorge Mendes, claves

Hay jugadores llamados a tocar la gloria y que por diferentes motivos no alcanzan a lograrlo, el Barça, y desde este momento también Arabia Saudí, sigue pendiente de una de esos futbolistas, uno que tenía tan buena pinta que recibió el 10 de Leo Messi como legado, pero también uno que por las lesiones se ha ido viendo sin protagonismo hasta tener que tomar la decisión este verano de salir del club blaugrana y buscar suerte fuera, donde no la ha encontrado aún.

Un rendimiento dudoso

Evidentemente hablamos de Ansu Fati, el actual jugador del Brighton que sigue tratando de encontrar su sitio en la Premier League y en la Selección Española de Fútbol; por ahora en ninguno de los dos sitios ha logrado encontrarla. En el equipo inglés ha jugado esta temporada 10 partidos y solo ha anotado un tanto, siendo además poco protagonista en el juego de las gaviotas, que ya dudan de su conversión.

También Luis de la Fuente le ha dado la posibilidad de brillar con España y como sucede con el equipo británico, Ansu no la ha tomado. Está claro que algo pasa con Fati y que no ha vuelto a ser el mismo desde que empezaron sus problemas en el menisco, por lo que la pregunta, por tanto, pasa por saber qué será de él de ahora en adelante si mantiene un nivel por debajo de lo que se espera de él, y es ahí donde surgen las figuras de Jorge Mendes y Arabia.

Uno, su agente, dicen que ya le ha planteado la posibilidad que le presenta el segundo, el capital de la Saudi Pro League, el cual, al parecer, sí está interesado en tentarlo. El problema para el jugador es que es muy joven y aunque no encuentra su nivel, no quiere dar el salto lejos de Europa. En tal caso, el problema al final recae en un Barça con el que tiene contrato hasta 2027. Dicho lo cual, solo Fati se niega a empezar a buscar alternativas y aunque tiene tres cuartos de temporada para cambiar su sino, puede que no lo haga y entonces puede que Arabia no sea mala salida.