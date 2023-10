Para Deco y Xavi es mejor que Koundé, pero Guardiola asusta con su precio, y Laporta hace un Messi

Si ya os estamos contando en Don Balón como los problemas institucionales del Barça se unen a los financieros para condicionar el presente y futuro del equipo con respecto a João Félix, uno de los titulares de Xavi Hernández esta temporada, ahora Deco y Laporta, que creen haber encontrado el eslabón perdido en una franja del campo coja desde hace tiempo, se topan con Pep Guardiola y sus pretensiones.

Una posición compleja desde Dani Alves

Lo cierto es que en can Barça se ha sufrido desde la salida de Dani Alves (el de la primera etapa) en el lateral derecho, donde solo Sergi Roberto, como parche alternativo, ha mantenido la constancia. Es verdad que Jules Koundé y en determinados momentos Ronald Araujo han complido en esa demarcación en según qué momentos, pero no son carrileros y ofrecen muchas dudas en su faceta ofensiva, de modo que esta temporada Laporta, Deco y Xavi sí han dado en el clavo con João Cancelo, el cual también genera un problema. “Si siguen jugando así habrá que hacer un esfuerzo para fichar a los Joaos, pero todo depende de lo que diga Deco”, decía Laporta en Radio Cataluña, palabras que esconden promesas que se parecen a las vacuas por Leo Messi.

Ni con el City ni sin él

Y es similar el asunto Cancelo al caso de João Félix, salvando las distancias en precio, con el Atlético de Madrid. Porque el Manchester City impuso al Barça una condición por Cancelo que ahora hace de losa para el Barcelona, básicamente porque a la primera suposición en el acuerdo, que fijaba su precio en 25 kilos obligatorios si los culés alcanzaban los octavos de final de la Champions, se asignó finalmente un acuerdo de préstamo sin opción a compra, lo que, dado el nivel del jugador, encarece su venta.

Y en esta tesitura, el City no solo no está de acuerdo con esos 25 kilos, sino que, según fuentes consultadas, cifra en estos momentos el traspaso por el jugador en 40, lo que es prohibitivo para el Barcelona. Y eso, a efectos prácticos, supone que los culés tendrían que volver a buscar a un perfil de jugador que desde Dani Alves ha sido muy complicado de encontrar; bueno, eso o negociar las condiciones de Guardiola y el City para la venta de Cancelo, que no será barata. A lo mejor el Barça filtra ilusiones sobre fichar a Cancelo que, como pasó con Messi, no se pueden concretar con hechos.