Aubameyang a la Liga Árabe: los latinos con los que compartirá; hasta un campeón de Champions League

El fútbol tiene un condimento especial que le ofrece a los jugadores que en su momento tocaron el cielo por su forma de demostrar su repertorio. Las segundas o hasta terceras oportunidades llegan inevitablemente, y así sucede hasta con los que hasta estuvieron desaparecidos de la órbita. El caso de Pierre Emerick Aubameyang no se aleja de esa realidad, puesto que el deporte rey le ha dado una chance más de ver lo que tiene por ofrecer, y si bien ya no será en el ‘Viejo Continente’ como tenía acostumbrado, la Saudi Pro League es la vitrina precisa para que el gabonés haga valer su trayectoria.

Quien llegó a ser figura indiscutible del Olympique Marsella, Arsenal, Borussia Dortmund, entre otros equipos, explora nuevos horizontes en el exótico fútbol árabe, de la mano del recién ascendido a primera división: Al Qadisiyah. En estos tiempos, quizás ya no sea extraño ver a alguna exestrella mundial o incluso actual, prestando sus servicios en un campeonato que no sea el europeo. Con Cristiano Ronaldo sucedió lo mismo, no está demás mencionar a Neymar o hasta el mismo Karim Benzema, que trasladaron su talento a una liga que necesita de figuras que impartan lo mejor de su calidad.

Arabia sigue creciendo

Desde la adquisición de Al Nassr por Cristiano Ronaldo, el fútbol en Arabia Saudita ha crecido en demasía. Ahora, con Aubameyang en su nuevo equipo, el gabonés se suma a una lista selecta de futbolistas que dejaron Europa para buscar nuevos aires. El ex Barcelona se une a jugadores como Neymar (Al Hilal), quien ha estado en proceso de recuperación en los últimos meses por una lesión. Karim Benzema (Ittihad Club), Jordan Henderson (Al Etiffaq), Riyad Mahrez (Al Ahli), por mencionar algunos, forman parte de la constelación de cracks de la cual Aubameyang ya es parte.

Los latinos con Aubameyang

Los latinos no pueden pasar desapercibidos en esta nueva travesía de quien supo ser balón de oro en África. Pierre Emerick Aubameyang ya sea rodea con los jugadores latinos que también quieren dar la hora en la primera división. Tal cual es el caso de Nahitan Nández, quien deja el Cagliari para unirse con Al Qadisiyah. Por otro lado, el colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones también quiere dar la hora. Asimismo, el ex Watford e internacional con la selección peruana, André Carrillo, ya sabe lo que es entrenar con Aubameyang en su nueva escuadra.

Nacho junto al gabonés

La calidad no se pierde dentro del plantel que quiere plantar a Cristiano Ronaldo y Neymar con sus respectivos clubes. Bajo esa premisa, Nacho Fernández, campeón de la Champions League con Real Madrid en seis oportunidades, se une a Al Qadisiyah en la presente temporada 2024 para aumentar las posibilidades del equipo de arrasar con todo lo que esté a su paso. Sumado a la experiencia de Aubameyang, el conjunto de la ciudad de Khobar ya promete a aspirar a grandes cosas.