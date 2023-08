Benzema responde a Messi y Jordi Alba, pero CR7 da un golpe en la mesa ¿Y ahora, quién es mejor?

No se equivoquen, los focos, aunque menguados, van a seguir mirando a lo que hagan tres de las figuras más importantes de las dos últimas décadas en el mundo del fútbol; dos jugando en Arabia Saudí y uno, Leo Messi, en la MLS. Al respecto de sus pasos, se les agasajará, se les criticará o se les instará al retiro, pero el argentino, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo -ex Barça y Real Madrid- no van a salir de nuestras vidas, solo han tomado otra vía más exótica.

Refuerzos muy importantes

No sabríamos decir qué refuerzos serán más importantes para el futuro deportivo del Al Nassr, el Inter Miami o el Al Ittihad, pero lo que sí es indudable es que todos ellos están moviéndose con nombres ilustres en el mercado y cada vez tienen, los tres equipos, mejor plantilla. El 10 de la albiceleste se ha rodeado de una guardia pretoriana culé en Florida con Sergio Busquets y más recientemente Jordi Alba; ahora, que estas piezas sean suficientes para cambiarle la cara al peor equipo de la MLS en la pasada campaña, ya es otra cosa. El reto desde luego es enorme para el ex PSG.

Y si el lateral español ha sido un fichaje de relumbrón en Miami, qué decir del mediocentro, hasta hace poco titular indiscutible en el Liverpool a las órdenes de Jürgen Klopp, que ha fichado el conjunto de El Gato, un Fabinho que añade calidad, veteranía y funcionalidad al equipo saudí. Pero a Messi y Benzema ha respondido con dureza muy recientemente un Cristiano Ronaldo que puede haber dado el estacazo definitivo haciéndose con el punta del Bayern de Múnich, Sadio Mané.

El fichaje del que fuera motor en el tridente red junto a Firmino (que también jugará en la liga emergente de oriente) y Mo Salah es un golpe al mercado del Al Nassr, que ha convencido al jugador y al Bayern de Múnich de esta venta. Messi, Benzema y CR7 tienen, por tanto, tres retos muy complicados y muchos focos irán en busca de sus resultados; no en vano, hablamos de tres balones de oro y estrellas mundiales todavía vigentes.