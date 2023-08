Xavi y Laporta pasan de la decepción por Dembélé a la euforia por la bestia: Lewandowski tiene socio

Tras golear al Real Madrid y, poco tiempo después, viéndose en la tesitura de perder al mejor recurso de ataque en ese partido y de cuantos tenía en plantilla el club blaugrana, como es Ousmane Dembélé, con pie y medio en París, Xavi estaba sumido en la pesadumbre, sin embargo el duelo ante el AC Milan le ha dejado esperanzas renovadas, unas que había perdido con un jugador y que el club impulsa como el gran recurso a tener en cuenta de ahora en adelante, la gran baza que se ajusta perfectamente a las necesidades de Robert Lewandowski, las circunstancias económicas del club y su filosofía de juego.

Gol no, golazo

Si hay que destacar algo ante el AC Milan (0-1) no es ni a Raphinha, ni a Ferran Torres, ni a Lewandowski o Gavi, que finalmente se sentó en el banquillo pero al que Xavi reservó. No, la gran sorpresa, positiva, del Barcelona fue el chico de La Masia, la joya más grande de la cantera -incluso por delante del binomio Pedri-Gavi, ya que el primero no es canterano y el segundo tuvo un paso más discreto que Ansu por las categorías inferiores culés- que se había marchitado y que ante los italianos hizo un golazo, se reivindicó, y el cual, en condiciones normales, por talento y calidad, puede ser la mejor respuesta a la salida de El Mosquito.

Evidentemente hablamos de un Ansu Fati, el cual ha transitado, entre lesione y falta de confianza del míster, por un sendero peligroso, a caballo entre el ostracismo y la salida del Camp Nou, sin embargo ya había señales positivas en esta pretemporada con el canterano, tanto anímicas como físicas, y esta madrugada ante los rossoneri se han confirmado: ha vuelto su olfato, su genialidad, su potencia y su desparpajo. Dicho de otra forma, si el Barça recupera este recurso, no tendrá que gastarse un duro por la salida del internacional francés en este mercado de fichajes.

Es más, portentoso en el uno contra uno y mucho más lúcido que Dembélé de cara a portería, además de ser más joven, Ansu Fati ha crecido dentro de la idiosincrasia del club, que entiende a la perfección, y bajo la aureola de su filosofía de juego; luego, ese sendero ya está transitado. Es decir, recuperado, es un recurso inmejorable y sobre todo ‘gratuito’. Veremos si es un espejismo tanto para Xavi, que no le da cancha, como para el jugador, que debe mantener la regularidad; ahora bien, tras el mazazo de Dembélé, no hay culé que no se alegre del paso al frente de Ansu. Quizá el Barça pueda concentrar su atención en el mercado en otros lares.