Brasil avisa a Florentino y Laporta con Endrick y Vitor Roque: el error más grande desde Neymar

FC Barcelona y, más tímidamente, Real Madrid siguieron al otro talento nacido del Brasileirão, pero en ambos casos la apuesta fuerte por un jugador impidió desdoblar esfuerzos y ahora ese otro crack va a acabar en el Chelsea, lo que puede ser un auténtico error de cálculo de los dos gigantes españoles, especialmente de los culés, que fueron quienes más siguieron a esta joya, el cual incluso manifestó su deseo de vestir de blaugrana.

Dos fichajes carísimos y el más 'barato' quizá sea el mejor

Esa es la pregunta que se hacen ahora el Barça y el Madrid con ese otro recurso que llegará a Europa tras Vitor Roque y Endrick llamado Estavão Williams, alias Messinho. El jugador del Palmeiras ha firmado con la entidad blue por algo más de 56 millones de euros (oficialmente, por 48 millones de libras) y hay una leyenda de Brasil, campeón del mundo con la canarinha, que lo sitúa por encima del jugador del Barça (61M) y el del Madrid (72M) y a la altura de Neymar Júnior.

El campeón mundial en EEUU 1994, Branco, habló sobre Messinho y los jóvenes talentos de su país, advirtiendo en el Canal WAMO que “hace mucho tiempo que no tenemos estos niños allí y Brasil tiene una generación espectacular”. Ahora bien, metiendo en este saco a Roque y Endrick, el legendario defensa sudamericano comentó que “Estevão, para mí, con el debido respeto a los demás, esto es algo serio, algo que nunca he dicho y que voy a decir: desde Neymar, es el mejor jugador que he visto nacer en Brasil. Esta es mi opinión, lo has visto de cerca, ¿sabes? Esto es Brasil, todos son espectaculares, pero este chico su techo es un poco más alto”.

Hartazgo y resignación

Publicaba el diario Metro como esta pérdida, unida a la de Endrick y la de Luis Guilherme, que ha firmado con el West Ham, tiene a Palmeiras mosqueado y su entrenador, Abel Ferreira, así lo reflejaba: “Lo que temo del Chelsea es que nadie más se vaya, ni el personal, ni los jugadores, ni los entrenadores, pero nadie. Que nos dejen en paz. Queremos que la tentación se mantenga alejada. Sólo espero que el Chelsea no contrate a nadie más. Incluso tengo miedo. Hay mucho buen trabajo en la academia”.