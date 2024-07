El culé esperando a Olmo, Nico Williams y Cancelo y Laporta confirmará en horas al campeón de Europa

El FC Barcelona no solo no esperaba, sino que le ha pillado por sorpresa la negativa de Rafa Márquez a seguir en el club como entrenador del Barça Atlètic, sin embargo la decisión del exjugador del primer equipo ha sido tajante y eso envía a la entidad azulgrana a una nueva dimensión, una en la que se han movido rápido casi confirmando una cara muy conocida para sustituir al mexicano, una que será muy del agrado del culé.

Uno por otro, dos leyendas blaugranas

Y es que, a la espera de confirmación, el sustituto del Káiser de Michoacán al frente del filial del FC Barcelona será nada menos que Juliano Belletti, el que fuera lateral derecho de Barça durante una de sus épocas doradas, además de carrilero de la Selección Brasileña de Fútbol, con la que ganó la Copa del Mundo en 2002. Recientemente elegido técnico del Juvenil del club, la entidad blaugrana lo ve más que preparado para dar el salto hacia el trampolín previo al primer equipo y aunque sea un cambio fulgurante, la marcha del entrenador centroamericano obliga a esta promoción de urgencia.

Figura clave en la historia culé

Con el cascavelense hablamos de una figura clave en la historia del Barça y no solo del club, también en la de Joan Laporta como presidente y en la de Deco como leyenda viva del Barcelona, ya que el lateral puso la primera piedra en tiempos de Frank Rijkaard sobre la que se cimentó todo el éxito posterior, con Pep Guardiola. Él fue quien anotó el tanto decisivo del Barcelona (2-1, el primero lo hizo Samuel Eto’o) en la final de la Champions League ante el Arsenal de Thierry Henry en la campaña 2005/06.

Márquez

El adiós de Márquez no solo obliga a este cambio de cromos citado, con Belletti, sino que modifica completamente la estructura del club, que había firmado al brasileño para el Juvenil, sobre el que ahora tendrá que buscar una nueva referencia. Márquez, por su parte, no ha querido desperdiciar la oportunidad de ponerse como ayudante de Javier Aguirre en la selección de su país, México, máximo, dicen ciertas lenguas, cuando se llevó la sorpresa negativa de que no iba a ser el entrenador del primer equipo blaugrana, mérito que le llegó a Hansi Flick, y con la promesa de ser el primer entrenador mexicano en 2026. En lo que respecta al Barça, desde la elección del alemán, Márquez, al parecer, estaba descontento y su decisión impacta en el gigante de LaLiga EA Sports.