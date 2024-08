Con Nacho, Aubameyang y la bomba Paulo Dybala, los árabes de Míchel ahora fueron de caza por LaLiga

Los petrodólares son los reyes del mercado actual y van por lo que quieran. Es el caso de Al-Qadsiah que ya tiene un plantel a la europea y ahora, fue a pescar a España

El conjunto Saudí, dirigido por Míchel y donde ha aterrizado este verano Nacho Fernández, hizo saltar la banca en las últimas horas con dos incorporaciones del fútbol español: el uruguayo Gastón Álvarez (procedente del Getafe) y el prometedor central de 18 años, Carlos Jiménez (del Levante).



Gastón Álvarez, de 24 años, deja unos 12 millones de euros en las arcas del Getafe, lo que viene como anillo al dedo para el club azulón, que estaba en apuros para cumplir con el fair play financiero e inscribir nuevos fichajes.



En cuanto a Carlos Jiménez, el Levante y el Al-Qadsiah no han desvelado los detalles de la operación, pero se sabe que el joven defensor, que aún no debutó con el primer equipo, ha firmado un contrato hasta 2029.



El equipo de Al-Kabor está haciendo un esfuerzo económico notable en este mercado de fichajes tras ascender la pasada temporada a la Saudí Pro League. La primera gran incorporación fue Nacho Fernández, ex capitán del Real Madrid, y después llegaron nombres destacados como Pierre-Emerick Aubameyang (Marsella), Julián Quiñones (América), Casteels (Wolfsburgo), Nahitán Nández (Cagliari) y Ezequiel Fernández (Boca Juniors).



El Al-Qadsiah está afinando los detalles para cerrar con broche de oro su mercado de fichajes con el bombazo de Paulo Dybala. El argentino está en plena negociación con la Roma y, salvo sorpresa mayúscula, será la joya de la corona del proyecto comandado por Míchel.

Con dinero petrolero

El Al-Qadsiah, con sede en Al Khobar, tiene una historia que data de 1967. Entre sus logros más destacados, ha levantado el trofeo de la Copa del Príncipe Heredero en 1992, la Copa Federación de Arabia Saudita en 1994 y la Recopa de la AFC en la temporada 1993/94. Hoy en día, el equipo juega sus partidos en el Prince Saud bin Jalawi Stadium, con capacidad para 20.000 espectadores.



El club, que es el más grande de la región oriental del país, está bajo la propiedad de Aramco, la mayor petrolera del mundo, la cual pertenece al gobierno saudí. De esta forma, al igual que el Al Hilal de Neymar, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al Ittihad de Karim Benzema, el Al-Qadsiah también fue adquirido por el Fondo de Inversión Pública saudí.