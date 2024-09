CR7 convence a un ex PSG para unirse a Al Nassr; ya rechazó al AC Milan: 20M anuales sobre la mesa

El término del mercado de traspasos dejo a más de un jugador sin equipo, la agencia libre se llenó de nombres relevantes como el de Adrien Rabiot, quien dio un paso al costado de la Juventus para buscar nuevas oportunidades, las cuales le llegan pero que sigue rechazando. El mediocampista, internacional con la selección de Francia, está dispuesto a mantener su salario y por eso la razón de seguir evitando negociaciones que no le convienen.

Esta vez, quien volvió a mostrar interés por llevárselo fue el AC Milan, pero una vez más, el volante miró hacia otro lado, rechazando automáticamente la oferta. Si no fuera poco, al galo le sobran pretendientes, pues esta vez la propuesta llega desde Arabia Saudita, con un sueldo de proporciones importantes. Las horas serán claves para que el ex PSG elija si seguir todo este verano sin club o irse al continente asiático a probar suerte.

No rotundo al Milan

Adrien Rabiot es pieza fija para Didier Deschamps en la selección de Francia, pero sin equipo, no se sabe si su repercusión sería la misma. Por lo tanto, conseguir equipo a estas alturas es tan importante para él como cuidar su sueldo. Por esa razón, el medio ‘La Gazzetta dello Sport’ informó que el volante rechazó una propuesta del AC Milan tras no alcanzar sus expectativas salariales.

Lo que ofrece al Nassr

Es un hecho que en Arabia pagan más que en Europa, Rabiot quiere que se respete los 7,5 millones de euros que cobraba habitualmente, pero estaría próximo a cambiar. ‘II Corriere dello Sport’ confirmó que Al Nassr de Cristiano Ronaldo le ofreció un contrato importante al ex Juventus, con un sueldo nada más que de 20 millones de euros anuales. CR7, por su parte, sería clave en la operación para convencerlo.

La opción de jugar con CR7

El caso N’Golo Kanté es el resultado de que jugar en Arabia no sentencia un no llamado al combinado nacional. Es más, Deschamps siguió convocando al mediocampista y, si Rabiot elige seguir creciendo y manteniendo un cierto nivel en Al Nassr, su llamado no sería cuestionado. El valor agregado sería compartir con Cristiano Ronaldo en el campo, a quien le hace falta alguien de la calidad de Adrien.