A diferencia de Lionel Messi, Cristiano no da vueltas y revela si jugará el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista de la conferencia de prensa en la antesala de lo que será el debut de Portugal ante Croacia por la UEFA Nations League. En ese marco, CR7 habló de cómo se siente a sus 39 años y fue consultado sobre la posibilidad de disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

"Por ahora no se me pasa por la cabeza retirarme de la selección. Es más, siempre pienso que puedo ser titular y eso que yo respeto todas las decisiones de los entrenadores. El día que yo sienta que no sea un aporte, seré el primero en irme. Veremos qué pasa en este tiempo", fue la respuesta del delantero.

Con sus declaraciones, los fanáticos del fútbol se entusiasman con la posibilidad de que Cristiano se retire dentro del campo de juego vistiendo la camiseta de su selección en una cita mundialista.

Sobre el encuentro ante Croacia, el exManchester United y Real Madrid manifestó: “Pensaré siempre que seré titular, pero siempre respetaré al entrenador. Siempre que haya ética profesional, respetaré a los entrenadores. Si no hay ética, entonces puede haber controversia”.

Asimismo, remarcó que “sé que lo puedo hacer y voy a seguir haciéndolo” y agregó. “Soy muy positivo sobre el presente. Me siento feliz. Cuando llegue ese momento, daré el paso adelante”.

Su opinión de su última Eurocopa

Cristiano quedó en el centro de las críticas después de la última Eurocopa ya que no marcó ningún gol en tiempo reglamentario y falló en momentos claves para su equipo.

Al respecto, Ronaldo le restó importancia a los cuestionamientos y dijo: "En mi opinión no fue una decepción, fue parte del crecimiento de un equipo que tiene que tomarse su tiempo. En mi opinión, fue positivo. A nadie le gusta perder, pero para mí no fue un fracaso, creo que fue una victoria".