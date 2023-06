CR7 y Benzema sonríen esta locura: Arabia Saudí le quita al PSG al crack preferido antes que Asensio

Si hacen algo de memoria, verán que la iniciativa a última hora del pasado mercado de fichajes invernal que tuvieron Todd Boehly y el Chelsea con respecto a Hakim Ziyech, por la que el club blue no dejó salir al marroquí rumbo al PSG, fue infundada: el jugador no ha tenido ni protagonismo ni minutos en un conjunto de Stamford Bridge que ha ido de mal en peor en el segundo tramo de la temporada 22/23. Ahora, a las puertas del mercado veraniego, el extremo parece uno de los seleccionados para salir de Londres, sin embargo su destino no será París, para gloria de dos exjugadores del Real Madrid, Benzema y sobre todo CR7.

Uniendo hilos, se ha podido saber que la última tentación de la liga saudí en Europa ha ido encaminada a dos cracks del Chelsea, Kalidou Koulibaly y el mismo jugador magrebí, lo que deja de piedra a un PSG que ya buscó su enlace con el extremo y que ahora, de nuevo, aunque por diferentes motivos, puede volver a quedarse con la miel en los labios por un jugador que siempre ha sido del agrado del gigante de la Ligue 1.

Casi cerrado

Y especialmente contento estará Cristiano Ronaldo con la vía tomada por el marroquí porque el club escogido por el extremo zurdo sorprendentemente es su equipo, el Al Nassr, por el que, dicen fuentes inglesas, firmará por tres temporadas. No hablamos, por tanto, de un fichaje menor, sino de un jugador de plena vigencia en el viejo continente y que estaba a un paso de firmar por todo un Paris Saint-Germain.

A efectos prácticos, y tras el fichaje de Lee Kang-in por parte de la entidad capitalina gala, el más que probable desembarco de Marco Asensio en el Parque de los Príncipes llegue propiciado por este giro de guion de Ziyech, que deja de lado la élite del fútbol europeo por un retiro de oro en suelo saudí. El central, por su parte, parece que firmará por el club que estuvo dispuesto a pagar cerca de 400 millones a Leo Messi, el Al Hilal.