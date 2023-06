Fran García, Brahim, Bellingham, Joselu… y la decepción brota del flanco menos esperado: palo duro

Ningún otro equipo de la élite del fútbol europeo se ha movido a la velocidad que lo ha hecho el Real Madrid en este arranque de preparación de la temporada que viene, sin embargo, así como el acceso a caras nuevas (Fran García, Brahim, Bellingham y Joselu), además de salidas, se han intensificado, el otro, el de las renovaciones se ha detenido. Nacho, Modric, Ceballos y Toni Kroos parecían asuntos hechos, y ahora uno de ellos, el flanco menos esperado, flaquea.

Nacho y Modric

Es verdad que la estratosférica oferta realizada por parte de Arabia Saudí a Luka Modric le ha hecho al jugador croata dudar mínimamente de su Idea inicial, sin embargo el jugador ha hecho salir de dudas al Madrid con sus palabras en la Nations League y el futbolista se quedará una temporada más, lo que es un alivio par Carlo Ancelotti. También lo es para el míster que el mismo Nacho confirmara su estancia una campaña más. Sus respectivas confirmaciones aportan mucho a la plantilla 23/24.

Ceballos, una duda

Más en el aire está el futuro de Dani Ceballos, al que el club ha hecho una oferta de renovación que el jugador y su entorno aún no han respondido. Eso, a la entidad no le gusta, y aún con todo parece que el futbolista dará el sí definitivo a esos tres años de contrato ofrecidos. Sabe que quizá la temporada que viene sea dura, pero su hueco aparecerá, más si se presenta el escenario que el club blanco no esperaba con el último eslabón de las renovaciones: Toni Kroos.

Kroos, el problema

Toni Kroos es ahora mismo el jugador que genera más dudas toda vez que su ilusión por seguir jugando al fútbol es la menor de todas de cuantas renovaciones quedan por cerrar en Chamartín. La llegada de Jude Bellingham al Bernabéu, la oferta de renovación realizada por parte del club a Ceballos y la decisión de Modric hace que los puestos en la medular se pongan caros; la competencia será intensa. Si a eso sumamos que su comunicación con el club está cortada en estos días, en el Madrid saltan las alarmas. Y es que puede que por ahí venga la gran decepción y el alemán decida dejarlo.