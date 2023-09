Cristiano Ronaldo contra Messi: el suntuoso duelo que preparan en Arabia Saudí

Todo un clásico entre clásicos. Los enfrentamientos legendarios entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi se han teñido de muchos colores, aunque principalmente hayan estado pintados de blanco y azulgrana. Tanto ha sido así que se han convertido en uno de los duelos más grandes de toda la historia del fútbol mundial. El argentino siempre ha estado ligado al Barcelona, mientras que el luso, al Real Madrid y al Manchester United.

Según uinformó Al Bilad, existe una empresa de marketing internacional dispuesta a apostar por un nuevo duelo entre ambos futbolistas. Se trataría de un amistoso pactado entre Inter Miami, club en el que se encuentra actualmente el astro argentino, y el Al Nassr, equipo del 7 portugués. Por ahora, la negociación de este acuerdo se encontraría en una fase muy inicial, ya que se trataría de un largo proceso con diversos pactos comerciales de por medio. De modo que aún no existe una fecha para que el encuentro se efectúe debidamente.

Hace poco más de un año, millones y millones de personas estuvieron muy pendientes del amistoso que les volvió a juntar como rivales dentro de un terreno de juego. Por entonces, el 10 de la Albiceleste pertenecía al Paris Saint-Germain. En ese momento, los medios de comunicación deportiva de todo el planeta titularon el choque como 'the last dance', el último baile que brindarían como rivales a ojos del espectador. Un partido para la historia.

El astro argentino sigue sin jugar en el Inter Miami a consecuencia de una lesión que sufrió durante el encuentro frente al Toronto del pasado 20 de septiembre. El atacante se retiró del campo en el minuto 36 de la primera parte. Desde entonces, se mantiene alejado del terreno de juego. De esta forma, se perdió el choque contra el Orlando City, que terminó en tablas, y tampoco estuvo en la final de la Copa US Open, la cual el equipo de David Beckham perdió por 1-2 en favor del Houston Dynamo.

Aún no está del todo descartado para el cruzial duelo frente al New York City. Morales, asistente del Tata Martino, explicó que van "día a día" con Messi y especificó que si en los próximos entrenamientos se prueba y va bien, verán si está disponible.

Messi, Alba update from Inter Miami asst coach Javi Morales: “Leo will train today, day to day decision. Jordi has a hamstring injury, will not play tomorrow, longer recovery.”@HeraldSports @MiamiHerald #InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/KmrjWFCWwc