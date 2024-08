De pronto, el David Alaba del PSG acerca, y mucho, la guinda al nuevo Real Madrid: Lucho, el aliado

Tal y como os hemos venido contando en Don Balón, la salida de Milan Skriniar del Paris Saint-Germain puede hacerse efectiva en las próximas horas y esta, más que probablemente, parece que se producirá rumbo a Arabia Saudí, poniendo con ello prácticamente punto y final a la carrera en la élite del central al que todo el mudo quiso hace solo un año, en la anterio ventana de transferencias estival. Y esto, lejos de lo que pueda parecer, tiene un impacto en el Real Madrid.

Lucho no lo quiere

Tras luchar (y ganar) al que iba a ser el gran agente libre en el mercado 23/24, el PSG constató durante la temporada que el genial defensa que salió del Inter de Milan no era lo que buscaban en París, al menos no era lo que imaginaba Luis Enrique, de modo que el entrenador asturiano, que no cuenta con Skriniar, ha pedido que le busquen acomodo fuera y el Al Nassr en el que juegan Cristiano Ronaldo y Aymeric Laporte lo quiere.

¿Uno por otro?

RMC asegura que el conjunto de CR7 ya ha avanzado negociaciones con el PSG por el jugador, sobre todo con el objetico de contrarrestar las armas de su gran rival en la disputa de los títulos, el Al Hilal (que ya le ha ganado un título esta campaña y recuperará a Neymar en próximas fechas), pero además puede ser la respuesta que buscaban Laporte y el Real Madrid.

Carlo Ancelotti no lo duda

Ya os lo contamos, Ancelotti quiere fichar a Laporte debido a la situación de David Alaba y la baja de Nacho Fernández, pero el Madrid no quiere abonar 27 millones por él, la cifra que el Al Nassr pide por su salida, sin embargo el posible fichaje de Skriniar por los Faris Najd podría desbloquear la situación del hispano-galo y ponerla de cara para el gigante de LaLiga EA Sports si este sigue presionando y el eslovaco confirma su salida a la Saudi Pro League.