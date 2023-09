Dejo huérfano al PSG y Ousmane Dembélé decepciona a Lucho: es el nuevo enemigo de Cristiano Ronaldo

El traspaso de Neymar a Arabia Saudí fue considerado un gran paso atrás en la carrera del carioca, que pasó de estar en un equipo candidato a la Champions League a jugar en un destino tan exótico como lo es Oriente Medio. Sin embargo, Ney ha demostrado que no se fue al Al Hilal para retirarse, sino para seguir demostrando al mundo que su talento está muy por encima del resto de mortales.

30 minutos para asustar a CR7 y Benzema

El astro brasileño es el mejor jugador de la competición. Por nivel y edad, el ex del PSG promete ser la mayor figura de una liga donde, pese a que ha llegado mucho talento europeo, todavía necesita una clase media que no existe, pues hay un gran salto entre los líderes como el Al Nessr y Al Hilal y el resto de los equipos no tan punteros.

Ante esta realidad, en su primer partido con su nuevo equipo, Neymar sumó una asistencia, provocó un penaliti y un disparo rechazado suyo regaló un gol para su compañero. En este sentido, el debut del carioca, solamente le faltó el gol para ser perfecto. Sin embargo, sus acciones sobre el césped evidenciaron que Neymar está muy por encima del resto.

Y es que, hasta ahora, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema eran las mayores figuras de la liga Saudí, donde, con la llegada de Neymar hay una competencia muy dura para convertirse en la mayor figura de la liga, tanto a nivel futbolístico como de imagen, aspectos donde el brasileño puede llegar a ser superior a ambas leyendas del Real Madrid.

En París lo echan de menos

Por otro lado, desde el Parque de los Príncipes ven con recelo en gran estado de forma de Neymar. La baja del carioca hizo mucho daño a los parisinos, que sin él, han registrado el peor inicio de los últimos 13 años y ni la llegada de Ousmane Dembélé ha sido suficiente para paliar la baja de un Neymar cuyo desequilibrio y capacidad de generar para sus compañeros es inigualable, algo que están comprobando tanto Kylian Mbappé como Luis Enrique, que de seguro darían lo que fuera por recuperar a Neymar y su sonrisa.