Luis Enrique y Mbappé hacen historia en el PSG: Nasser Al-Khelaïfi, condenado sin Messi y Neymar

En el Parque de los Príncipes hacía años que no vivían una temporada tan llena de cambios como la actual. El PSG ha perdido en un mismo mercado a su anterior entrenador, a Leo Messi, a Neymar y a Marco Verratti. Lo cual ha supuesto una descomposición del 11 tipo del PSG que ha desencadenado el peor inicio del conjunto parisino en los últimos 13 años, es decir, desde la llegada de Nasser Al-Khelaïfi.

Con Mbappé no le llega a Luis Enrique

El equipo dirigido por Luis Enrique se enfrentó a un partido dominado por el caos y la falta de control por parte de los parisinos, que se vieron avasallados por un ritmo muy favorable para el Niza, que se desenvolvió a la perfección para llegar a adelantarse en el marcador en un choque que, pese al doblete de Mbappé, los de Niza acabaron llevándose el gato al agua por un sorprendente 2 a 3 que dejó mudo al Parque de los Príncipes.

El ataque del PSG pasa por la inspiración de Mbappé, cuando su estrella está inspirada, todo fluye muchísimo mejor. Sin embargo, cuando el de Bondy no está tan bien, el equipo no acaba de funcionar, ni con estrellas como Dembélé, Asensio o Kolo Muani, Lucho es capaz de hacer funcionar a los parisinos.

El comienzo es memorable, para mal

La llegada de Luis Enrique no se esperaba que fuera así. El técnico asturiano es considerado uno de los mejores del mundo, por lo cual en París ya soñaban con un equipo mucho más coral y capaz de funcionar colectivamente, hecho que no ha sido así en un inicio de campaña donde pocas cosas, más allá del rendimiento de Kylian Mbappé y Ugarte han sido positivas. Dejando tocado el nuevo proyecto de Nasser Al-Khelaïfi.

Con todo, el cargo de Lucho todavía no parece estar en peligro, puesto que la Champions League todavía no ha dado comienzo. Y es que, lejos de lo que suceda en liga, lo realmente importante es el desempeño del equipo en Europa, lo cual sí que marcará el futuro de un Luis Enrique cuyos inicios en el Parque de los Príncipes no son nada halagüeños, pues, sin Messi ni Neymar está resultando especialmente complicado reflotar el proyecto qatarí.