El admirador de Cristiando Ronaldo juega en el Barcelona: prefirió al luso antes que a Leo Messi

Quienes llegaron a ser figuras destacadas y leyendas del fútbol mundial se van retirando, ya ocurrió con Toni Kroos y el siguiente es Andrés Iniesta, quien a los 40 años decidió contar los botines. Sin embargo, el retiro no sigue ni de cerca ni a Lionel Messi y menos a Cristiano Ronaldo, y en el caso del portugués, con 39 sigue con sus ambiciones desde que decidió ser futbolista profesional. Y quien no se olvidó de recordar la calidad que derrocha el astro luso es Robert Lewandowski.

El polaco se cruzó en más de una oportunidad con CR7, tanto a niveles clubes cuando el delantero del Barça era el '9' del Bayern Múnich, como a nivel de selecciones. Esta vez, Lewandowski se refirió al legado que el portugués ha cosechado a lo largo de los años y cómo con la edad que tiene sigue logrando superarse para seguir siendo el mejor. El atacante del club culé ya lo considera como un modelo histórico del balompié mundial.

La admiración por CR7

Delanteros de la talla de Cristiano Ronaldo ya no son frecuentes en ligas top de Europa, y si bien el portugués decidió irse a la Saudi Pro League, Lewandowski lo admira por lo que sigue consiguiendo. “Reconozco plenamente lo que Cristiano Ronaldo ha conseguido a lo largo de su carrera y cómo ha marcado la historia del fútbol con sus récords”, admitió.

La edad solo es un número

Robert Lewandowski tiene 36 años y como Cristiano Ronaldo, aún no piensa en el retiro, pues hay goles para rato, en este caso, en el Barcelona. Pero el polaco no dejó de destacar no solo lo que CR7 sigue haciendo a su edad, sino el ejemplo que es. “Esto quedará grabado en la historia del fútbol. A sus 39 años, a punto de cumplir 40, sigue demostrando una ambición increíble”, agregó.

El polaco y el Barcelona

Solo en esta temporada el exdelantero del Bayern Múnich ya ha marcado diez tantos, siendo el máximo referente en LaLiga con una distancia importante del resto. Y a nivel general, con el club blaugrana ya lleva 71 tantos en 106 encuentros oficiales. Una clara muestra de que el nacido en Warszawa está más vigente que nunca.