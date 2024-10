Lewandowski atrasa a Mbappé y a todo el Madrid: el récord que logró el polaco con el Barcelona

El Fútbol Club Barcelona no dejá de deslumbrar esta temporada bajo el mando de Hansi Flick, quien rápidamente encontró una columna vertebral en el plantel que manejara la dinámica a su placer. Pese a la cantidad considerable de lesionados, el técnico se basó en la juventud y en la experiencia, y quien se lleva los honores es el polaco Robert Lewandowski. El ex Bayer Múnich es el actual goleador del campeonato español y tuvo palabras acerca de su actualidad, aunque con algunos detalles en particular.

El atacante ya lleva un tiempo importante anotando de todas las formas, destacó en la era Xavi Hernández y con Hansi Flick está dejando grandes actuaciones. Lewandowski se refirió a su actualidad y no está del todo satisfecho porque considera que puede hacer las cosas mucho mejor de las que ya está haciendo. Sin embargo, dio a conocer los aspectos que debe mejorar para que sus contribuciones sean más sorprendentes. Hasta el momento, sigue con el pie derecho y para el equipo es una garantía en el gol.

El nivel del polaco

Robert Lewandowski es uno de los jugadores de mayor progreso en el Barcelona y que semana tras semana sigue regalando actuaciones auténticas. Sin embargo, el polaco considera que su nivel no es el máximo. “No creo que mi actuación sea tan sorprendente. Pensé que sería más difícil sorprenderlos más. Pero parece que todavía puedo hacerlo”, afirmó.

La superación de Lewandowski

El artillero ya había dejado boquiabiertos a los hinchas en Borussia Dortmund y en el Bayern Múnich. La llegada del goleador a Cataluña trajo consigo una luz de esperanza y garantía para marcar. “La clave para mejorar como individuo está en mejorar como equipo. Mi papel en el equipo es solo una parte del rompecabezas”, agregó.

Puros goles con Barcelona

En el quinto lugar de la tabla de goleadores está ubicado Raphinha, después están Mbappé y Lo Celso con la misma cantidad. En el segundo puesto, Ayoze, del Villarreal, está con seis tantos. Y en el primer lugar y con una amplia ventaja, está localizado Robert Lewandowski, con diez tantos, de los cuales, solo uno fue de penal, ocho con el pie y uno de cabeza.