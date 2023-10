El “no” de Leo Messi más hiriente para el barcelonismo: ni la fuga de Neymar fue tan incomprensible

El mal tramo inicial de temporada firmado por el Inter de Miami propicia que, a fecha de hoy, el equipo solamente tenga un partido por disputar en la misma. Es cierto que los fichajes de Jordi Alba, Sergio Busquets y Leo Messi han sumergido al club en una dinámica de resultados más positivos, pero esto no ha resultado del todo suficiente para que la entidad presidida por David Beckham haya escalado posiciones hasta ocupar uno de los puestos que permitirán luchar próximamente por el título de la MLS.

Todo ello invitaba a pensar que Leo Messi, así como otros integrantes de la plantilla estadounidense, buscarían la manera de mantenerse en un estado de forma óptimo de cara a 2024 y la opción de salir cedido venía tomando mucha fuerza. Aquí es donde el FC Barcelona irrumpió en escena hace unas semanas atrás abriendo la posibilidad de que La Pulga decidiera regresar a la Ciudad Condal en calidad de cedido por un periodo determinado para, no solo ayudar a Xavi Hernández, sino evitar estar 'parado' tantos meses.

Recordemos que en 2024 se celebrarán tanto la Eurocopa de Alemania como la Copa de América en Estados Unidos y todos los futbolistas que deseen estar presentes en estas citas internacionales harán todo lo posible por finalizar la temporada en el mejor estado posible para ayudar posteriormente a sus selecciones.

Aquí la labor de Messi cobra el doble de importancia ya que la Albiceleste viene de ganar el Mundial de Qatar y los aficionados argentinos tienen en el ‘10’ del Inter de Miami su mayor esperanza para poder salir victoriosos de la próxima Copa de América.

No obstante, sin esperar a que su posible vuelta a Europa acrecentara el grado de optimismo del barcelonismo, Leo Messi ha realizado unas declaraciones muy taxativas que suponen el más doloroso de los golpes para Joan Laporta, así como una decisión tan complicadas de entender como lo fue en su día la salida de Neymar JR del equipo: “Es una pena no clasificarnos. Estuvimos muy cerca. Me perdí los últimos partidos, tuvimos varias lesiones. El mes de julio fue muy duro para nosotros, jugamos cada tres días, viajamos. Entrenaré, jugaré nuestro próximo partido (contra Charlotte FC) e intentaré llegar a la selección nacional de la mejor manera posible para noviembre. Después de eso, disfrutaré de las vacaciones en Argentina. Es la primera vez que voy a tener más días libres en diciembre, con las vacaciones, con tranquilidad, con mi gente, en enero volveré a hacer pretemporada, empezar de cero y prepararme lo mejor posible como siempre”.