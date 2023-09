El Real Madrid soñaba su fichaje, pudo ser su verdugo en Champions League: CR7 vislumbra su fracaso

Pese a que en Europa todavía que algo lejos, ayer, muchos ojos estaban puestos en el fútbol de Arabia Saudí, porque era el día del debut de una de las grandes estrellas de la competición árabe, el de Gabri Veiga con el Al Ahli, que junto a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar podría ser el fichaje más relevante de Arabia Saudí.

Debut 'pasado por agua'

El primer partido del ex del Celta pintaba muy bien, a los seis minutos de juego, Veiga fue capaz de rematar un centro de Riyad Mahrez para inaugurar su cuenta goleadora particular y la de su equipo en el choque que lo enfrentaba al Al Fateh y que podía poner líderes a los de Veiga, en caso de victoria, algo que no acabó sucediendo por culpa de los cinco goles posteriores de un Al Fateh, que sin contar con ningún nombre ilustre, dio todo un baño al Al Ahli poniendo así el 5-1 definitivo y que certificaba un fracaso colosal de los de Veiga.

Al Ahli, un ‘All Star’ de viejas glorias y cracks vigentes

El nuevo equipo de Veiga, pudo haber sido el Real Madrid o el Nápoles. Sin embargo, el canterano del Celta optó por una vía mucho más potente económicamente, pues aceptó la propuesta saudí para poner en jaque su futuro como futbolista profesional de máxima élite, jugando en una liga, por ahora, menor y al lado de otras viejas estrellas del fútbol europeo como Firmino, Mahrez, Saint-Maximin, Kessié, Ibañez y Edouard Mendy.

La realidad es que, como ya hemos comentado, el de Veiga es un fichaje más que significativo y que abre un paradigma muy peligroso para el fútbol europeo, pues el español es el primer jugador joven y de gran proyección que opta por hacer carrera en la Saudi Pro League, todo un golpe en el mentón de los grandes clubes tradicionales, que no esperaban que Oriente Medio pasara de ser un recopilatorio de viejas glorias y de jugadores venidos a menos en Europa.

Así pues, Gabri Veiga, que podría estar disputando la Champions League con el Nápoles y enfrentarse al Real Madrid en la fase de grupos, ha debutado en la liga de Arabia Saudí con un gol y una contundente derrota por 5-1 que deja por los suelos un debut donde, al menos, pudo brillar.