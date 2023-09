Carlo Ancelotti acabó con ellos: una leyenda del Real Madrid y un galáctico de 100M esperan destino

Si llegar al Real Madrid ya es una tarea más que complicada, salir del conjunto blanco y seguir en la cresta de la ola, parece serlo todavía más. La realidad es que cuando un futbolista abandona Chamartín, no suele hacerlo encontrando un destino o un futuro mejor. En este sentido, Cristiano Ronaldo, fue un gran ejemplo al cual se podrán añadir Sergio Ramos y Eden Hazard, ambos con salidas propiciadas por Carlo Ancelotti y que, tras su paso por el Real Madrid, no han sido capaces de encontrar un equipo en el que asentarse.

Realidades calcadas y futuros distintos

Sergio Ramos viene de una etapa para olvidar en el PSG. El mítico central español nunca acabó de encajar en el conjunto parisino, donde por lesiones tuvo muchas dificultades para entrar en un equipo que demostró ser totalmente disfuncional y sin ningún tipo de equilibrio. En este sentido, tras finalizar su contrato, el camero optó por no renovar y buscar un equipo que, por ahora, no aparece en su horizonte.

Por su parte, Eden Hazard vive una realidad similar. El belga ha finalizado su contrato con el Real Madrid, donde apenas llegó a contar pese a llegar como un galáctico de 100 millones de euros. El ex del Chelsea se ha puesto en el mercado de agentes libres, donde todavía espera la llamada de algún equipo interesado en contar con sus servicios, algo que, o bien no ha sucedido, o la propuesta no ha sido del agrado del belga.

En esta misma línea, si ambos jugadores se encuentran en una situación similar, sus decisiones sobre el futuro son completamente opuestas. Mientras que por la cabeza de Sergio Ramos no pasa otra opción que seguir jugando al fútbol, Eden Hazard se estaría planteando la retirada, hecho que ya comentamos en Don Balón y, que, tras finalizar el mercado de verano en Europa, todavía gana más fuerza.

Carreras legendarias en el ocaso

Sergio Ramos es a sus 37 años una leyenda viva del fútbol mundial. El ex del Real Madrid ha sido uno de los mejores centrales de la historia y un final de carrera sin equipo sería impropio de us jugador de su calibre, que ha formado parte del mejor equipo de la UEFA hasta en nueve ocasiones.

Por su parte, Eden Hazard, pese a su etapa en el Real Madrid, fue uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, el belga brilló en un Chelsea donde se convirtió en uno de los mejores del mundo y haciendo que Florentino Pérez pagara 100 millones de euros por él, todo un fuera de serie que, tras su caída a los infiernos, está abocado a un final indigno para un crack de su calibre.