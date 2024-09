En EEUU y Miami no se habla de otra cosa y Messi, Busi y Luis Suárez se sorprenden: Beckham lo deja

De alguna manera David Beckham se las ingenió para conseguir quitarle a la Saudi Pro League a Leo Messi una vez este dijo adiós al Paris Saint-Germain -donde, por cierto, también jugó el ex de Real Madrid, Milan o United-, y con ello no solo perseguía lograr al que para muchos es el mejor jugador de las dos últimas décadas, seguramente uno de los más grandes de siempre, sino también hacer de efecto llamada para su Inter. Y vaya si lo logró. Pero en estos días la noticia no son los goles del argentino o Luis Suárez, sino el mismo Beckham.

La vida de David Beckham acaba de dar un giro, pero no por los éxitos de Inter Miami, sino porque su hijo, que estaba tratando de labrarse un nombre el mundo del fútbol, concretamente en el ambiente de la Premier League, va a dejar de lado esa posibilidad para lanzarse de frente a por otra bien distinta, una que le separa de los pasos de su padre, el mítico jugador británico, para llevarlo por la senda de su mediática madre, Victoria Beckham.

Y es que Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, ha decidido colgar las botas a sus 22 años debido a las escasas oportunidades que veía a su carrera, ahora mismo en el segundo equipo del Brentford, de la Premier League, pese a que se le había ofrecido la posibilidad de continuar en este escalón inferior a la élite inglesa, y lo hace para focalizar todos sus esfuerzos en el mundo de la moda. Eso sí, no es la primera vez que toma esta decisión, ya en 2015 abandonó el balompié.

Mucho más consistente es la trayectoria que sigue Inter Miami en la Major League Soccer, donde es líder destacado de la liga de Norteamérica con 59 puntos, ocho más que el segundo en la tabla, Cincinnati, con 51. Por su parte sus estrellas, Messi, Busquets y Suárez, siguen trayectorias diferentes, ya que mientras el centrocampista y el delantero uruguayo son claves en el equipo, el rosarino sigue recuperándose de su lesión de tobillo.

