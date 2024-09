Error del Barça, desesperó a Madrid y De la Fuente y Luis Enrique lo traiciona y fracasa: retratado

El Manchester United, que ha arrancado de mal en peor la temporada y se hizo como recurso de ataque con Joshua Kirkzee y el Arsenal, que lucha por el título y también ha empezado dubitativo, contrató en el último instante a Raheem Sterling; es decir, red devils y gunners se hicieron con jugadores de rendimiento dudoso al nivel de estrellas que se exige en sendas entidades, a la par que daban calabazas a Luis Enrique por el jugador del PSG; ya saben, ese que fue, por precio y rendimiento, un error enorme del Barça, pero que, a la vez, desesperó al Real Madrid y a España.

Una intención que ya tuvo el Real Madrid

Revela el medio de comunicación Give Me Sport que el Paris Saint-Germain trató de quitarse de encima a Marco Asensio en el pasado mercado de fichajes veraniego, entre otras cosas, ofreciéndoselo al equipo que dirige Erik ten Hag y al que comanda Mikel Arteta, y la respuesta fue la misma: ‘no’. Esto, lejos de ser más o menos debatible en lo que atañe a sendos conjuntos ingleses y sus respectivos mercados en esta ventana, deja traslucir un deseo de Luis Enrique con el ex del Real Madrid que quizá ahonde en las dudas que con el futbolista balear ya tuvieron los blancos y posee Luis de la Fuente.

Lo de siempre

En el centro de este interés por dejarlo ir del PSG y de no ficharlo por parte de los dos gigantes británicos subyace el problema que el futbolista tuvo en Madrid, que no es otro que la regularidad. Con unas cualidades enormes, el insular no las sabe explotar en el día a día al nivel de una estrella mundial y Lucho quiere eso, jugadores decisivos. Esta falta de regularidad también lo ha sacado de los planes de Luis de la Fuente, que sin ir más lejos no lo convocó para la disputa de la Eurocopa y no lo ha llevado ahora, para los dos choques de la Nations League.

Buen inicio, pero sin premio

Curiosamente, Asensio está siendo de lo más destacado del PSG en la franja de ataque en el inicio liguero, aportando gol y generando peligro, como demuestra su tanto y asistencia en los tres partidos que los capitalinos han jugado hasta la fecha en la Ligue 1, donde son líderes destacados del campeonato francés.