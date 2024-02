En Madrid pagaron 60M por su fichaje y tras un calvario llega libre como sucesor de Luis Suárez

Luis Suárez decidió desestimar la oferta de renovación del Gremio para vincularse al Inter de Miami, club en el que ha tenido la oportunidad de reencontrarse con viejos conocidos culés como Leo Messi, el principal instigador de ese fichaje, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Eso sí hoy la noticia no mira a cuáles están siendo las prestaciones de Suárez en el conjunto floridense, sino al jugador elegido por el Gremio para paliar su salida de la plantilla, Diego Costa. El delantero hispanobrasileño también dejó huella, a su medida, durante su paso por el campeonato español y tiene tintes en común aquí con Luis Suárez ya que ambos futbolistas defendieron la elástica del Atlético de Madrid.

🔵⚫️🇧🇷 Gremio have completed deal to sign former Chelsea and Atlético striker Diego Costa as free agent.



After Wolves and Botafogo chapters, now time for Gremio. pic.twitter.com/0d2mBMC076