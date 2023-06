Europa da la espalda a Leo Messi y CR7: el futuro empuja a las leyendas fuera de la élite

En el fútbol no existe la memoria y de los recuerdos ningún equipo puede vivir. En el Barça ya aprendieron la lección de que no se debe pagar por lo hecho, sino por el presente, pues todas las vacas sagradas han tenido el mismo problema, sueldos desorbitados y un rendimiento más que cuestionable. En este sentido, los grandes clubes europeos han acabado entendiendo que por muy legendarios que sean, ni Messi ni Cristiano Ronaldo son jugadores interesantes para sus actuales plantillas diseñadas para ganar en Europa.

En este sentido, según informaron en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, Leo Messi apenas recibió interés de otros clubes europeos fuera del Barça, algo que acabó obligando al argentino a tomar la decisión de marcharse a Estados Unidos. Según el citado medio, los dos clubes eran el Newcastle y el Nápoles, dos destinos, que pese a ser competitivos, no son punteros en Europa y seguro que no son candidatos para levantar la próxima Champions League.

Ante tal situación, si comparamos el caso de Messi con el de Cristiano Ronaldo, vemos que es muy parecido, ya que, en el caso del portugués, no se hicieron púbicas las ofertas que había recibido en Europa. Sin embargo, es evidente que no eran de equipos grandes, ya que se hubiera quedado en Europa para seguir ampliando su récord de goles en Liga de Campeones.

Además, con el caso de Messi es evidente que el argentino no habría elegido ninguno de ambos destinos. Leo no está para fichar por un proyecto emergente como el del Newcastle, donde se le exigirán resultados inmediatamente y donde es probable que no se sienta cómodo, ya que Newcastle no es París, Barcelona o Miami. Por otro lado, Nápoles era la oportunidad de seguir el camino de Maradona, algo que pese a ser un relato muy bonito, queda muy lejos de ser interesante para un Messi que haría bien en alejar su carrera de la de Maradona, especialmente en sus compases finales, ya que en el sur de Italia lo compararían con el mejor Maradona, una comparación totalmente injusta.

Así pues, el mercado ha mostrado la realidad para Messi y CR7. Y es que ambos están lejos de su mejor nivel y en Europa si no eres capaz de presionar a los rivales, difícilmente serás interesante.