Figura en la Serie A y Eredivisie se irá a la MLS en el 2025

El mítico canto de “Chuky” Lozano en el Mundial de Rusia 2018 fue una de las revelaciones y sorpresas de ese año. Con paso en el Pachuca, Napoli y el PSV podría volver al continente americano para jugar en uno de los debutantes de la Major League Soccer.

A partir de enero del próximo año el mediocampista mexicano será parte del San Diego FC, debutante de la MLS a partir del cierre de esta temporada. Con tan solo 28 años fue una de las grandes promesas del fútbol azteca junto a Miguel Layus, “Tecatito” Corona, Raul Jimenez, Jesus Gallardo y Héctor Herrera que llegaron a los cuartos de final del pasado mundial dejando a Alemania en la fase de grupos. Con el paso de las temporadas se consagró bicampeón de Europa, al ganar la Serie A en el 2022-23 y la liga holandesa 2023-24.

Lozano se destacó en las últimas temporadas llegando a participar en el Napoli que se consagró en 41 encuentros, marcando 4 goles y asistiendo en cuatro oportunidades. El PSV vuelve a repescarlo tras su paso por el año 2017 al 2019 y logran la Eredivisie jugando 28 partidos y convirtiendo 6 goles. A pesar de ser una de las figuras a nivel internacional, con su selección nunca pudo lograr más que el cuarto puesto en la Copa Confederaciones del año 2017. El "Chuky" fue sonseado por el Barcelona y el Real Madrid antes de Rusia 2018 pero nunca se llego a buenos puertos en negociaciones.

Desde la llegada de “Tata” Martino y los cambios de directores técnicos que tuvo la Tricolor jamás fue convocado. Con el regreso a América y en especial a MLS esperemos que sea tenido en cuenta. Según rumores podría llegar con su compatriota Guillermo Ochoa y el español Sergio Ramos.

El grupo Mansour que es propietario del club danés FC Nordsjælland y de varias academias de fútbol en Dinamarca, Ghana y Egipto llegará con su capital a la MLS. En San Diego siempre se caracterizó por participar en distintas épocas en el fútbol sin embargo nunca pudo prosperar. El San Diego 1904 FC y San Diego Flash fueron los que más se acercaron a la primera división de los Estados Unidos pero nunca lograron el ascenso.

Hasta el momento y según la información web del equipo solamente hay cuatro jugadores: el arquero Ferree de Estados Unidos, dos daneses como Jeppe Trevskov y Marcus Ingvarsten además del Chuky Lozano que ya fue presentando.

Thrilled to announce @DIRECTV as our first jersey partner in Club history.#DIRECTV will appear across the front of our primary and secondary jerseys for all matches beginning with the 2025 @MLS season. pic.twitter.com/vmyD4JpmNm