Hasta Messi está sorprendido, ataque de Beckham al Madrid y La Roja: preparen los pañuelos, se va

No le están yendo las cosas nada mal al Inter Miami en su puesta de largo en esta Major League Soccer con Leo Messi y el resto de excompañeros en el Barça -ya saben, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba-, los de Florida son primeros de la Conferencia Este y apuntan a serio candidato al título, con todo David Beckham quiere más y ya está planeando un nuevo golpe de efecto en el mercado, nada menos que con un jugador del Real Madrid y de La Roja.

La duda que persiste y que quiere aprovechar Becks

Una de las posiciones que quiere reforzar el equipo del litoral americano es la demarcación de zaguero, donde todavía posee carencias, y qué mejor manera de hacerlo que fichando a Nacho Fernández, una leyenda en activo que jugará nada menos que la final de la Liga de Campeones con los blancos, lo hará de titular y al que Luis de la Fuente ha seleccionado para ir a la próxima Eurocopa de Alemania.

El jugador ha hablado al respecto y deja muchas dudas

Tras la despedida del Bernabéu de Toni Kroos, Nacho también apunta a salir del gigante español, pudiendo querer emprender la aventura americana junto a Messi, Suárez, Busquets y Alba, que fueran enemigos suyos en la etapa de estos en el FC Barcelona. Al respecto de ello, Nacho habló recientemente con Radio estadio Noche de Onda Cero, donde aseguró que “he decidido qué voy a hacer cuando acabe la temporada, pero no lo voy a decir ahora, no es el día, no es el momento. Nada de lo que pase va a cambiar mi decisión, aunque ganemos la Liga de Campeones o la Eurocopa”.

Estas palabras han sonado para muchos a despedida, pero como toda vez que el Madrid ha cerrado filas en torno a la marcha de Kroos y la inminente final de la Liga de Campeones, que se disputará el sábado, el club espera aplazar este tipo de anuncios, como el de la presentación de Kylian Mbappé, hasta que dicho partido concluya. ¿Será Nacho el siguiente en dar con Wembley como escenario? Y en tal caso, ¿le habrá convencido ya Beckham?