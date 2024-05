João Félix deja lo de Vitor Roque en anécdota: Flick hiela la sangre a Laporta y Deco ¿Y ahora qué?

Vaya problema puede buscarse el FC Barcelona si desde algunos esperpentos recientes en el gigante de LaLiga EA Sports, como lo de Xavi o Vitor Roque, no deja que el curso de los acontecimientos fluya y en medio de esta premisa naufraga con el mismo nombre para la campaña 24/25: João Félix. El jugador portugués, que pertenece al Atlético de Madrid, no será comprado por el Barça, resta saber si se promoverá una cesión que los rojiblancos, Laporta y Deco sí desean, pero, ¿y Hansi Flick?

Las dudas, el decretazo y más dudas

Decíamos que mal haría el Barcelona, -lo que a afectos quiere decir el presidente y el director deportivo- presionando para una segunda etapa de João Félix en el equipo si antes el jugador no cuenta con el beneplácito del nuevo míster blaugrana, un Hansi Flick a un paso de hacerlo oficial como nuevo míster del club y del que llegan informes contradictorios, y uno de ellos hiela la sangra al jugador portugués, su agente, Jorge Mendes, y a Laporta y Deco.

Y es que, tal y como sucediera con Xavi Hernández, João, al parecer, no es del agradado del míster alemán, no como elemento determinante de ataque, lo que coarta completamente sus posibilidades de seguir en el Barcelona la temporada que viene. Según esta posibilidad, Félix es considerado un buen revulsivo por Flick, pero no un primer espada y su actitud en el banquillo si eso sucede, le preocupa. De hecho, el mismo Mendes ya se ha encargado de trasladarle al jugador que cuenta con pocas opciones más allá de Barça y Atleti y ninguna satisface al crack: Portugal o Arabia Saudí.

Hasta ese punto ha llegado un jugador que costó 126 millones de euros (Benfica) y que, por el momento, salvo destellos de una enorme calidad, por unas cosas u otras, nunca explota en sus destinos. Lo curioso es que el talento lo tiene y posiblemente las condiciones, pero a la mayoría de gigantes europeos, que buscan la excelencia, no les convence la actitud y la falta de regularidad del internacional portugués, y si se le cae la posibilidad del Barça de Flick, ¿qué hará?