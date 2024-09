Infantino prende velas: ¿qué debe pasar para que Messi juegue el nuevo Mundial de Clubes en 2025?

Inter Miami tiene una posibilidad de clasificarse al Mundial de Clubes 2025 organizado por la FIFA, que por primera vez contará con la participación de 32 equipos. La noticia generó un revuelo entre los fanáticos del fútbol porque se trata de la posibilidad de ver a Lionel Messi enfrentando a clubes como Bayern Múnich, Manchester City, Real Madrid, entre otros.

En la última conferencia de prensa, el entrenador de Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, explicó que deben ganar el Supporters’ Shield, el trofeo que recibe el mejor equipo de la temporada regular de la MLS.

“La cuestión es que cuando ganas (la Copa MLS), te ganas esa estrella encima del escudo”, explicó Martino.

En ese sentido, argumentó que ganar ese título podría darle los méritos al Inter Miami para clasificarse al Mundial de Clubes. “Pero no se debe restar importancia porque terminar la temporada con la mayor cantidad de puntos en la liga clasifica automáticamente a un equipo para una plaza en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Además, todavía queda un último lugar por disputar para la Copa Mundial de Clubes. Ganar el Supporters’ Shield le daría al Inter Miami un argumento para ser considerado para ese lugar”, completó Martino.

Al respecto, Don Garber, comisionado de la MLS, le puso paños fríos a la cuestión y aclaró que todavía no definieron cómo será la clasificación. “Será un equipo anfitrión, por lo que será un equipo de la MLS y tenemos muchas opciones. ¿Será el ganador de la Copa MLS? ¿Será el ganador del Supporters’ Shield? ¿Tendremos un partido entre el Supporters’ Shield y el ganador de la Copa MLS?”, manifestó.

De acuerdo con lo expuesto por Martino, el astro argentino volvería a jugar de forma oficial el próximo 14 de septiembre, cuando Inter Miami reciba a Philadelphia Union, este sábado a las 20:30.

La última vez que Messi pisó un campo de juego de forma oficial fue el pasado 14 de julio en la final de la Copa América 2024 de Estados Unidos. En aquella oportunidad, el astro argentino sufrió una lesión su tobillo derecho y tuvo que ser reemplazado por Nicolás González.

A beauty from Gressel last time vs. Philly 👀



Round two this Saturday—grab your tickets here: https://t.co/3UEscY1GDN pic.twitter.com/D0LzgrhZ2w