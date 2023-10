José Mourinho le roba a Cristiano, Neymar y Benzema la bomba del año: no se ha visto nada igual

Pocos entrenadores (diríamos que ninguno) llenan una sala de prensa o tienen un impacto tan masivo en la opinión pública como lo hace José Mourinho, posiblemente junto a Pep Guardiola el entrenador más mediático del planeta, por eso sus palabras sobre su posible adiós a su actual equipo, la AS Roma, con un destino muy concreto ya ponen en jaque el protagonismo de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar Júnior.

De cuestionado y discutido a deseado

Arabia Saudí compagina el interés por jugadores en la recta final de sus carreras con intentos de primera categoría, ahí están nombres como los tres citados, entre otros muchos. Y no solo hablamos de futbolistas, ya que Mourinho ha sido tentado con ponerse al frente incluso del Al Nassr donde milita precisamente CR7. Y si bien hasta el momento el entrenador portugués había cerrado sus puertas a esta posibilidad, ahora las cosas empiezan a cambiar.

“Iré a Arabia Saudita cuando tenga tiempo libre, pero estoy convencido de que trabajaré allí. No sé cuándo, pero estoy bastante seguro de ello. Las puertas siempre están abiertas para mí en Arabia Saudita. Quiero sentir el desarrollo allí”, dijo a MBC Egypt. Sabiéndose discutido en la Serie A, el míster aseguró que “estoy comprometido con mi trabajo con la Roma y quiero darlo todo por el club hasta el último día”, pero, como deja traslucir la entrevista, abriendo de par en par las puertas a viraje a Arabia.

Ahora bien, en el fútbol saudí no ha irrumpido una figura de la magnitud de Mourinho, ya que, así como hablamos de uno de los mejores entrenadores, también lo hacemos de uno de los más polémicos, si no el más. Y eso no se ha visto todavía en la liga emergente. Por eso la expectativa es alta con esta posibilidad, más ahora que Mou está siendo discutido por su papel en la capital de Italia.