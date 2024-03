Karim Benzema y Kanté zarandean Barcelona: el capitán es su prioridad para la portería

La necesidad de llenar las arcas culés el próximo verano choca de lleno con las reticencias del FC Barcelona a deshacerse de piezas capitales como Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Jules Koundé o Marc-André ter Stegen.

Todos ellos, a pesar de sus bajones de rendimiento, están considerados piedras angulares en el proyecto culé y así lo ha demostrado Xavi Hernández durante su etapa al frente del banquillo: los cuatro hombres mencionados son lo que más minutos han disputado en los dos últimos años.

Eso sí, hacer caja en necesario para dar un impulso a la recuperación financiera y posteriormente poder realizar nuevas incorporaciones y de ahí que en Barcelona tengan una nueva oportunidad de oro para ello con el portero alemán. Sí, porque el Al-Ittihad de Karim Benzema, Kanté y Fabinho está volviendo a centrar su atención en un Ter Stegen que tiene contrato hasta 2028 en la Ciudad Condal.

Son ya diez temporadas las que lleva el portero de Mönchengladbach defendiendo la meta blaugrana y pensar en su salida originaría una extrema urgencia por encontrar un recambio de garantías. Esta es la razón por la que, previsiblemente, Joan Laporta y Deco no accederán a negociar ningún tipo de traspaso del alemán… pero el poderío económico del conjunto árabe podría precipitar un cambio de idea en las oficinas culés a lo largo del periodo veraniego.

