La inquietante confesión del portero de Países Bajos sobre el penalti de Messi en el Mundial

La Selección Argentina pudo levantar su ansiado Mundial en diciembre del año pasado en Catar, pero antes tuvo que tumbar a otros grandes combinados nacionales que también soñaban con plasmar esa estrella en el pecho. Ya han pasado varios meses desde la consecución y aún salen revelaciones de algunos protagonistas de aquella cita mundialista, como la del guardameta de Países Bajos Andries Noppert, quien estuvo bajo palos en el choque de cuartos de final.

El portero de la Selección Neerlandesa concedió una entrevista en su país a De Cor Podcast, donde confesó que trató de incomodar y distraer a Leo Messi cuando se disponía a lanzar la pena máxima. "Intenté decirle algo en inglés antes de que lanzara el penalti y él me respondió en español, pero hablaba muy rápido y pensé: 'vuelve a tu portería, porque esto no funcionará', y así fue", recordó el arquero del Heerenveen. De este modo, Noppert regresó a la línea de meta con el objetivo de detener el tiro, pero no lo hizo. El astro argentino transformó el penal. "Lo mandó para el otro lado", agregó.

Finalmente, la Albiceleste pasó de ronda no sin antes pasar por una prórroga y, además, una tanda de penaltis no apta para cardíacos. A pesar de todo, los de Lionel Scaloni lograron la victoria por 4-3 en uno de los partidos más emocionantes del torneo que se recuerdan, dejando, eso sí, a un lado la gran final.

A posteriori, Argentina le tocó enfrentarse en semifinales a la Croacia de Luka Modric -que disputaba su último Mundial- y compañía, donde goleó 3-0 y confirmó su billete para disputar la final del Mundial de Catar 2022, en la que protagonizó un gran partido. Así pues, derrotó a la Francia Kylian Mbappé, la vigente campeona del mundo y también favortita a revalidar el título.