La MLS se lleva al nuevo Carlos Tevez: ganga de 7M y futuro prometedor

Sigue la sangría en el Boca de Riquelme: otra de sus jóvenes promesas está a punto de decir adiós.

Boca ya había tirado afuera la primera oferta de New England Revolution por Luca Langoni, pero esta segunda, de 7 millones de dólares por el 80% del pase, parece haber pegado fuerte en los dirigentes del Xeneize. Aunque quedan ajustes por definir, todo apunta a que el atacante cruzará el charco rumbo a Estados Unidos en breve.

El equipo del Gran Boston, había tocado base hace un tiempo con el Consejo de Fútbol de Boca para hacerse de los servicios de La Langosta, quien fue clave en la Liga Profesional 2022 ganada por el Xeneize, pero que luego perdió terreno por lesiones musculares que lo dejaron fuera de ritmo.



La franquicia estadounidense estaba dispuesta a soltar siete millones de dólares por el pase completo del joven de 22 años, una oferta que no llenó la panza en Boca. El problema radicaba en que su cláusula de rescisión se fijó en 15 millones de dólares.



No obstante, el equipo de la MLS lanzó una nueva oferta el fin de semana pasado. Esta vez, propuso siete millones de dólares, pero por el 80% del pase, lo cual se acerca más a las expectativas en La Bombonera. Además, incluyeron incentivos adicionales que captaron el interés interno.



De estatura pequeña, pero morrudo, con habilidad, explosión y fuerte pegada, en sus primeras apariciones Langoni generó mucha expectativa en la azul y oro. Muchos lo compararon con el ex ídolo de Boca Carlos Tevez. Uno de ellos fue Rubén Madonni, descubridor de talentos argentinos. Él fue quién halló a Tevez, Sorín, Leandro Paredes y hasta al propio Langoni, entre otros jugadores que fueron transferidos en millones.









Tapado por los refuerzos

Langoni renovó hace pocos meses su contrato hasta diciembre de 2027 y en la consideración de Diego Martínez aparece como uno de los primeros cambios. Incluso jugó varios partidos como titular esta temporada y marcó un gol: ante Newell's, a principios de abril.

Pero la llegada de volantes ofensivos como Brian Aguirre, Miltón Giménez y el probable desembarco del volante de San Pablo, Christian Galoppo, le quitaron bastantes minutos de juego.