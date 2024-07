A un año de la llegada de Messi a la MLS, el récord histórico que impuso el astro argentino

Lionel Messiya tiene 37 años y su segunda Copa América consecutiva se convirtió en una realidad tras vencer por la mínima diferencia a Colombia en la final. Con una lesión de por medio y con un tiempo de recuperación aún imprevisto, el ‘10’ del Inter Miami llegó hace un año a la Major League Soccer, en donde ya marcó un precedente importante convertido en estadísticas.

La ‘Pulga’ dejó las filas del Barcelona entre lágrimas para recalar en el Paris Saint Germain, para luego irse con toda su familia a Estados Unidos. El llamado de David Beckham no fue indiferente al campeón del mundo, quien después de meditar la opción, decidió prestar su fútbol en la MLS. Precisamente, el Inter Miami se convirtió en el destino ideal para el exculé.

Impacto instantáneo

Para nadie es sorpresa que Messi siga recolectando títulos y dejando su sello característico, pues con Inter Miami no fue la excepción. En el club de la MLS ya lleva 29 partidos disputados, con 25 goles a su favor y nada más que 16 asistencias. Además, el rosarino ayudó a que el equipo de Beckham ganara su primer título tras quedarse con la Leagues Cup, en donde marcó la cifra de 10 tantos.

Socios ideales

Con un campeonato del mundo encima y múltiples títulos con Barcelona, Lionel Messi no se iba a sentir satisfecho si no tenía al lado a sus socios ideales. Es por eso que la directiva hizo lo posible para que Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez formen parte del entorno del ‘10’. De esa forma, con la comodidad esperada por ‘Leo’ y el ambiente favorable, sus récords no se harán esperar.

Lesión inesperada

Argentina hizo lo que muchos no creían tras empezar con algunos traspiés, ganar la Copa América. Lionel Messi no anotó ni asistió, pero en el plantel saben que tanto su presencia como su rol como capitán ayudan al equipo a motivarse. Sin embargo, la llamativa lesión de su tobillo encendió las alarmas de público y cercanos al delantero. Cabe precisar que en las últimas horas se confirmó que Messi sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo derecho, y con el paso de las evaluaciones, se determinará el tiempo de recuperación del crack argentino.