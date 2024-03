Las lesiones hundieron su carrera y Leo Messi y Jordi Alba lo quieren en Miami: The Last Dance

David Beckham continúa intentando llamar la atención de aquellos futbolistas que en Eurocopa ya no tiene tan sencillo marcar las diferencias y, si Luka Modric es el jugador que ha acaparado sumo protagonismo en los últimos meses, ahora es Marco Reus el crack que se ha sumado al croata en esta lista de posibles fichajes del Inter de Miami.

El jugador del Borussia Dortmund acaba contrato el próximo 30 de junio y por su cabeza no pasa seguir vinculado al club en el que ha militado las últimas doce temporadas de su carrera deportiva. En este tramo, Reus ha podido ofrecer dos versiones totalmente opuestas en la que, por un lado, las lesiones han sido calvario y, por otro, su extraordinario nivel le catapultó al elenco de mejores futbolistas del mundo hace unos cuantos años atrás.

Eso sí, a pesar de estar considerado toda una leyenda en la Cuenca del Ruhr y de seguir disponiendo de un alto grado de confianza por parte de Edin Terzic, técnico del equipo, Marco Reus considera que el próximo verano, aprovechando esa mencionada expiración de contrato, es la mejor oportunidad para poner punto y final a su etapa en el Westfalenstadion y recibir el homenaje que bien se merece.

Y es que Reus, a diferencia de Gündogan, Robert Lewandowski o Mario Götze, logró resistir a la insistencia de muchos otros clubs europeos de mayor renombre que tantearon su fichaje hace una década atrás, algo que vino dado por su fiel compromiso con el Borussia Dortmund.

Marco Reus this season



21 games started

6 goals

4 assists

1.3 key passes per game

10 big chances created



Give him an extension @BVB