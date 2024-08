Laurent Blanc amenaza con quitarle un titular a Flick: problemas atrás y urgencia por Tah y Hermoso

Lo que costó tanto armar podría volver a desarmarse para Hansi Flick. El dinero fresco de Medio Oriente tienta a un titular del FC Barcelona.

Tanto L´Equipe como el periodista Rudy Galetti, experto en el mercado de fichajes, revelaron que el Al-Ittihad está buscando reforzar su zaga y tiene en su radar a Iñigo Martínez. Cabe destacar que el director deportivo del club saudí es Ramón Planes, ex del Barça, quien conoce de primera mano el nivel que puede aportar el central vasco.

Laurent Blanc, ex central del Barça en la temporada 96-97, está al mando del Al-Ittihad y busca fortalecer su defensa con experiencia. Mientras que Benzema, Diaby y Jota destacan en el ataque de los saudíes, Iñigo Martínez sería el refuerzo que Blanc desea para afianzar la retaguardia del equipo que juega en el estadio King Abdullah.

El contrato de Martínez con el Barça expira en junio de 2025. En los dos primeros partidos de liga, el defensa fue titular para el DT alemán. Hoy es pieza fundamental ante la baja por lesión de Ronald Araujo y las posibles salidas de Eric García y el danés Christensen.

Según L´Equipe, a pesar del interés real del equipo de Blanc, Iñigo Martínez no tendría en sus planes todavía emigrar al fútbol árabe y pretende afianzarse en el Camp Nou luego de una primera temporada turbulenta.



En el mientras tanto, Deco sigue a la caza de centrales centrando su búsqueda en alemán Jonathan Tah del Leverkusen y Mario Hermoso del Atleti.

