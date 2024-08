El ídolo de Lamine Yamal que se ofreció al Barça: Hansi Flick y Laporta le cierran la puerta

No es novedad que FC Barcelona está desesperado por fichar un extremo izquierdo. El fiasco Nico Williams sumado al rechazo del Milan para negociar a Rafael Leao y la posibilidad ahora de ofertar por Chiesa, trajo otros nombres a la orilla del Camp Nou.

Neymar ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez por los rumores de que intentó regresar al Barcelona en este mercado de pases que está a punto de cerrar, pero su oferta fue rechazada por el club. Ni Flick ni Laporta tienen intenciones de contar con el brasileño. El delantero de 32 años está en las filas del Al Hilal en Arabia Saudita, que espera su recuperación para poder disfrutar nuevamente de sus regateos tras una grave lesión que lo dejó en pausa.

Según el periodista Gerard Romero, “Neymar se ofreció durante este verano para volver al Barça”. Sin embargo, el técnico alemán Hansi Flick “cerró de golpe” cualquier posibilidad de retorno.

Cabe recordar que Neymar Jr es el ídolo de Lamine Yamal. El canterano azulgrana ha posado este verano con la camiseta que llevó el brasileño en el Santos, justo antes de fichar, precisamente, por el Barcelona.

A través de uno de sus canales de redes sociales, Neymar dijo que nunca se ofreció para volver al azulgrana y que se trató de una fake.

Além de MENTIRA, esta noticia é de uma tremenda falta de respeito ao atleta e a seu clube, Al-Hilal.

Neymar Jr tem contrato com o clube saudita, está feliz em Riade e em breve retornará aos gramados para alegria de seus fãs no mundo inteiro.

.

Besides being a LIE, this article is… pic.twitter.com/XxV5GCLzJ1