Leo Messi y Sergio Busquets a lágrima viva: peligra el bombazo de David Beckham en la MLS

Desde que Leo Messi aterrizó en el Inter de Miami, el club de Florida se ha convertido en el hogar de varias leyendas del Barça como Sergio Busquets y Jordi Alba, que acompañaron al astro argentino en su nueva aventura en los Estados Unidos. En este sentido, el conjunto de Miami estaba listo para cerrar el reencuentro de Messi y Luis Suárez. Sin embargo, los cada vez más problemáticos, dolores del charrúa complican una operación que ya se daba por cerrada.

Lágrimas de dolor tras cada partido

La rodilla de Luis Suárez ha acabado por convertir el día a día del uruguayo en todo un calvario por culpa de un dolor que no cesa. En una entrevista para Sport 890 radio, Suárez aseguro que desde la operación de rodilla que se hizo en 2020 todo ha ido a peor: “Los días antes del partido me tengo que tomar tres pastillas y horas antes me tengo que poner una inyección. Si no no puedo jugar. La verdad es que los primeros pasos de cada mañana son muy dolorosos. No puedo ni jugar con mi hijo” Aseguró el legendario delantero uruguayo.

La realidad es que, pese al muchas veces inhabilitante dolor que sufre en la rodilla, Suárez ha sido capaz de completar un año más que correcto en Gremio, donde ha sumado un total de 24 goles y 17 asistencias en 53 partidos. Unas cifras extraordinarias teniendo en cuenta su mal estado físico.

David Beckham duda sobre su fichaje

Pese a ser un goleador de calidad más que contrastada, la verdad es que el estado de salud de Suárez no garantiza que su fichaje por el Inter de Miami sea un éxito. Y es que, en condiciones normales, lo que confesó Lucho, llevaría a cualquier futbolista a la retirada. Una solución que, pese a aliviar los problemas en la rodilla, rompería por completo el sueño tanto de Messi como de Suárez, reencontrarse en un mismo equipo para acabar juntos sus carreras.

Así pues, pese a que el fichaje de Luis Suárez por el Inter de Miami está aprobado por todos, es fundamental que el uruguayo tenga garantías de poder seguir jugando para que se dé luz verde a una operación que ilusiona mucho en Estados Unidos.