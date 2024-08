Los peores días de Cristiano Ronaldo: derrota fatal, sin entrenador y el pedido a Sergio Ramos

Cristiano Ronaldo vive días turbulentos en Arabia y en el ojo de la tormenta.

La humillante derrota en la final de la Supercopa local ante el Al Hilal, su imagen agrediendo verbalmente a sus compañeros y la burla por haber tocado el trofeo antes de salir al terreno de juego le cayeron como un mazazo al portugués. Para colmo, la debacle es total: el técnico avalado por CR7 fue despedido en Al Nassr.

La gran novedad en esta tercera temporada del portugués en Arabia Saudí es que ahora casi todo en el Al Nassr gira en torno a él. La estructura del equipo se construyó alrededor de Cristiano Ronaldo, y el problema es que ni el juego ni los resultados están a la altura. La presencia de Fernando Hierro en el banquillo es solo la punta del iceberg de lo que está pasando.



La responsabilidad de los resultados recae en gran parte sobre CR7, y desde el club se lo han dejado claro. Ricardo Refuge, su mano derecha, es el encargado de construir un equipo que dé la talla, pero de momento eso no se está viendo. Las miradas están puestas en el portugués, pero las nuevas normas de la Liga limitan los movimientos. El fichaje estrella del Al Nassr en esta ventana es el portero Bento.



Mané, el gran fichaje de la temporada pasada, no está cumpliendo con las expectativas, y su salida del Al Nassr podría concretarse en las próximas horas. Se buscan refuerzos con urgencia, pero el dinero ya no fluye como antes. Llegó como la gran estrella y su rendimiento ha dejado mucho que desear.

😳 EL INSÓLITO MOMENTO QUE PROTAGONIZÓ CR7



🇸🇦 Cristiano #Ronaldo tuvo hacerle SEÑAS a sus compañeros de que ESTÁN DORMIDOS y TIENEN MIEDO.



❌ Su equipo cayó goleado 4-1 ante Al-Hilal por la final de la Supercopa de Arabia Saudita.pic.twitter.com/ysb4N7sm8z — El Crack Deportivo (@CrackDeportivo_) August 17, 2024

¿Deja el desierto?

Incluso se ha hablado de una posible salida abrupta de CR7, aunque por ahora parece poco probable. Ronaldo sabe que el proyecto del Al Nassr depende de él y que su compromiso va mucho más allá del fútbol. No puede permitirse decepcionar, pero también sabe que no puede repetir la imagen del partido de la Supercopa, en la que se vio muy desconectado de sus compañeros.

El equipo está buscando salidas y necesita dinero. Laporte, que junto a Mané fue una de las grandes apuestas del club saudí, está en la lista de transferibles. Ambos costaron 60 millones de euros y no han rendido como se esperaba. Al Nassr no dejará ir a estos jugadores fácilmente, especialmente sin recambios, y ahí es donde entran nombres como Gundogan e incluso Sergio Ramos, pedido expreso de CR7.