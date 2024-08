Giro radical en el caso Gundogan; primero era Arabia y ahora es la Premier: el alemán debe decidir

La estabilidad económica no ha estado del lado del Barcelona en las últimas temporadas y parece que la de sus futbolistas tampoco. Hansi Flick debe conformarse en trabajar a la par de lo que decida también la dirigencia, que sigue sin ser capaz de darle salida hasta a tres futbolistas, considerando que solo se ha hecho el fichaje de Dani Olmo en lo que va del mercado. La situación ahora empeora tras las últimas informaciones acerca del futuro de Ilkay Gundogan que podría salir por la puerta de atrás.

El internacional alemán viajó hace días a Turquía para pasar el tiempo con su familia, y si bien todo resultaba ser meramente personal, las cosas cambiaron de un momento a otro. Gran sector de los medios indicó que clubes del fútbol árabe desean al germano y este no vería con malos ojos salir del elenco blaugrana. No obstante, en las últimas horas se habla de la Premier League y un posible regreso del ex Borussia Dortmund que cada vez va tomando forma, incluso con un equipo que está dispuesto a darle la bienvenida.

Deco y Joan Laporta ya no saben qué hacer cada vez que un futbolista le dice que no quiere ir al Camp Nou o que ya no quiere continuar su carrera en Can Barça. El caso Gundogan ha pasado a un plano hasta incontrolable y, según indica el diario ‘Sport’, el primer interesado en reclutar al mediocampista es nada más que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, aunque la información ya cambió para otro lado.

Manchester City are interested in bringing Ilkay Gundogan back to the Etihad Stadium.



The Barcelona midfielder is exploring his options, with interest in the 33-year-old coming from clubs in the Premier League, Turkey, Qatar and Saudi Arabia.



