Messi y Jordi Alba podrían reunirse con el jugón que arruinó al Barça y ya conocen, era top mundial

Pertenece al Aston Villa, actualmente se encuentra cedido en el Al-Duhail de la liga catarí, pero sigue presumiendo de ser el fichaje más caro en la historia del FC Barcelona. Philippe Coutinho fue uno de los jugadores que llegaron al club tras la venta de Neymar Jr y el interés de Josep María Bartomeu en incorporar al carioca, abonando además la friolera de 135 millones de euros, vino dado porque, durante su etapa en el Liverpool, Coutinho llegó a convertirse en toda una estrella mundial, pero en la Ciudad Condal poco presenciaron esa versión exhibida en Anfield.

Las lesiones sufridas por el brasileño durante su etapa en el Barça, amén de su salario y del precio pagado por su traspaso, fueron uno de los motivos que sumergieron al club en la peor crisis económica de su historia, una crisis que sigue sin solventarse definitivamente a fecha de hoy.

Eso sí, lejos queda ya la pertenencia de Coutinho a la plantilla culé y ahora, de forma totalmente sorprendente, el Inter de Miami se está planteando fichar al jugador de 31 años.

Recordemos que el conjunto presidido por David Beckham tiene en Leo Messi a su buque insignia, pero también cuenta con otros futbolistas con pasado en el Barça como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez que podrían reencontrarse con Coutinho sin mayor demora.

🚨🚨🌕| Inter Miami are very interested in signing Philippe Coutinho. @goal pic.twitter.com/nbQQwbKK7v