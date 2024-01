El compañero de Courtois y Kevin De Bruyne enfrenta a Arsenal y United: portento físico de 22 años

Hace unas horas atrás hemos hecho eco en Don Balón de que en Goodison Park, a pesar del revés sufrido a finales de noviembre con la pérdida de diez puntos en la clasificación de la Premier League, hay notas que destacar esta temporada como es el nivel ofrecido por Jarrad Branthwaite, quien ah tardío cierto intereses del Real Madrid, pero el Everton también tiene motivos para sonreír con Amadou Onana.

El centrocampista belga de 22 años, asentado ya como uno de los pilares de la selección nacional junto a Thibaut Courtois o Kevin De Bruyne, se destapó como uno de los mejores destructores de juego de la Premier League la temporada pasada, pero el Everton logró retener al futbolista de origen senegalés a sabiendas de que en un futuro no muy lejano su precio podría aumentar de forma exponencial.

Y así se está dando en los últimos meses. Onana se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la competición inglesa a pesar de que los toffees se ubican en una posición muy delicada, situado justo por encima de los puestos de descenso, y, tal y como informan varios medios británicos, Arsenal y Manchester United lideran la puja para hacerse con los servicios del futbolista, a poder ser, en este mismo mes de enero.

Ya completado el primer tercio de esta ventana de traspasos, no se han producido grandes movimientos en la élite europea más allá del aterrizaje de Vitor Roque en el Barça y del regreso de Jadon Sancho al Borussia Dortmund, pero Arsenal y United quieren inaugurar esta lista en Inglaterra con Onana como protagonista.

En el Emirates Stadium ya cerraron un fichaje muy similar el verano pasado con Declan Rice, pero Mikel Arteta es consciente de que Thomas Partey, otro de los centrocampistas de la plantilla, está buscando una nueva aventura lejos del club y su probable despedida potencia este interés del técnico en Onana.

En Old Trafford se vive una situación muy similar ya que Erik ten Hag no cuenta con Casemiro, quien llegó al club tras una importante inversión de dinero, y, previendo el adiós del brasileño en esta ventana de traspasos, no han tardado los red devils en enfilar el fichaje de Onana, un fichaje que podría acarreaar un gasto de 50 millones.