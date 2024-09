Messi y Suárez pueden levantar un trofeo sin ganar la MLS: Infantino, atento a lo que pasa en Miami

Inter Miami igualó 1-1 ante New York FC y dio un paso más para quedarse con el Supporters’ Shield, trofeo que recibe el equipo que haga más puntos de las conferencia este y oeste de la MLS. Sin embargo, lo llamativo es que el ganador de esta copa no define que será el campeón de la liga de Estados Unidos.

Ahora, Lionel Messi y compañía solo necesitan ocho puntos en los 4 partidos que restan de la temporada regular para asegurarse ese trofeo y no estar pendiente de lo que hagan rivales como Los Angeles Galaxy y Columbus Crew.

¿Boleto al Mundial de Clubes 2025?

Los fanáticos del fútbol y las autoridades de FIFA están pendientes de lo que pueda suceder con Inter Miami. Es que sería la gran oportunidad de ver a Messi disputando el nuevo Mundial de Clubes 2025 y que contará con la presencia de Real Madrid, Manchester City y otros grandes equipos de Europa, Sudamerica, Asia y África.

Hasta el momento están confirmados 30 de los 32 participantes y uno de los que debe definir la plaza restante es Estados Unidos por ser el país anfitrión. La particularidad es que hasta el momento no se sabe cómo se destinará esa plaza.

Una de las opciones que el ganador de la Supporters' Shields se clasifique el nuevo Mundial de Clubes. La otra alternativa es que el campeón de la MLS Cup sea el equipo que tenga la posibilidad de disputar el torneo que organiza FIFA.

Nuevo Mundial de Clubes

Tal como informó FIFA, el nuevo Mundial de Clubes se jugará entre el 15 de junio y el 13 de julio e incluye a 12 equipos de la UEFA (Europa), seis de la CONMEBOL (Sudamérica), cuatro de la CONCACAF (Norteamérica y el Caribe), cuatro de la CAF (África) y la AFC (Asia), uno de la OFC (Oceanía) y uno de Estados Unidos, el país anfitrión.