Nacido en la tierra de Neymar y comparado con Mbappé: el crack que jugará con Cristiano Ronaldo

Arabia arrasa con el fútbol europeo y ahora “roba” en el fútbol sudamericano.

Al Nassr desplegó su operativo en Brasil para intentar llevarse a una joyita del Corinthians: Wesley Gassova.

El juvenil de 19 años es una de los cracks del futbol carioca y su talento ya deslumbró a Europa.

Considerado uno de los grandes activos del actual plantel albinegro, Wesley Gassova vuelve a estar en el centro de los rumores del mercado. Sin embargo, esta vez las especulaciones sobre el joven extremo del Corinthians no vienen de Europa: el jugador está en la mira del Al-Nassr y podría ser otro brasileño que se una a la ascendente Liga Saudí.

De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, la directiva del Corinthians recibió un sondeo del club saudita, que está interesado en conocer la situación contractual de Wesley y las cifras que el Corinthians espera obtener por la venta del prometedor talento. Con la necesidad de vender al menos a un jugador en esta ventana de transferencias para ajustar las finanzas, el Timão no ha puesto objeciones a la negociación pero ha dejado claro que solo abrirán conversaciones oficiales si llega una oferta de al menos 20 millones de dólares.Los árabes habrían presentado una primer acercamiento de 18 kilos.



Por su juego y porte físico, Wesley fue comparado con Mbappé en Brasil. De hecho, en mayo pasado el PSG preguntó por el del Corinthians pero luego Luis Enrique prefirió explorar otras opciones.

Con 46 partidos disputados en 2024, Wesley Gassova es el jugador que más veces ha pisado el campo esta temporada con el Corinthians. El joven extremo lleva una marca de cinco goles y cuatro asistencias. Desde la llegada del entrenador argentino Ramón Díaz al Parque São Jorge, el número 36 mermó el protagonismo entre los titulares, arrancado los últimos cinco partidos oficiales desde el banco.

