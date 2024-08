Si bien ya apuntábamos en Don Balón el desenlace adverso de uno de los grandes objetos de deseo del FC Barcelona en este mercado de fichajes veraniego, que no era otro que João Cancelo, jugador del Manchester City, lo que no quedaba tan claro era el destino y la confirmación del mismo por parte de Arabia Saudí, que ya se ha producido, y como él, también se confirman la marcha a la liga emergente del heredero de Leo Messi y el de Harry Kane en Argentina e Inglaterra, respectivamente.

Ni triunfó en el City, ni lo hizo en el Bayern, ni consiguió deslumbrar en el Barça, quizá por eso y por la ingente cantidad de dinero que el equipo de Neymar Júnior le ha puesto sobre la mesa, Cancelo ha decidido echarse a un lado de la élite europea y marcharse al Al Hilal saudí, es decir, al rival directo del Al Nassr en el que juegan Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, amén de Aymeric Laporta, y, entre otros, el Al Ittihad de los Benzema, Kanté y compañía. Con un salario total en tres temporadas de 66 millones de euros, el lateral pone rumbo a los Al-Za'eem por una cifra de unos 38 millones de euros, lo que, dicho sea de paso, es un golpe de realidad enorme para un Barça que nunca perdió la esperanza de ficharlo.

Las otras dos carreras que se quedan a medias, quizá ni llegan al cuarto de lo que proyectaban, son las de Paulo Dybala e Ivan Toney. Con respecto a La Joya, tras contar con un precio de salida muy bajo en el mercado (unos 12M), la falta de ofertas y su rendimiento en franca decadencia, amén, como sucede con Cancelo, del salario que le ofrecen, su salida se hace efectiva dejando en Argentina un poso de decepción: apuntaba más de lo que realmente llegó a ser. Allá por sus años en la Juve se le llegó a considerar el heredero natural de Messi en la albiceleste, cosa de la que ha quedado muy lejos. Cobrará 75 millones en tres años en el Al-Qadsiah de Míchel.

Toney, por su parte, sí ha sonado para Chelsea, Tottenham y United este verano, pero la caída a los infiernos del punta de los three lions debido a las apuestas y sus pobres guarismos a su vuelta, también cortan de raíz su carrera en la élite. En su caso la operación ronda los 60M y se irá al Al Ahli.

The potential transfer of Ivan Toney to Al Ahly in Saudi Arabia is disappointing💔 for Premier League fans. Toney is a talented striker who belongs in the Premier League, where his skills can continue to make an impact.

