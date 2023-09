Neymar da la estocada más dura a Mbappé y Nasser Al-Khelaïfi: ni con Leo Messi se acercó a LaLiga

El final de la carrera de Neymar en el PSG no fue el idilio que esperaban cuando desde el Parque de los Príncipes se gastaron 222 millones de euros para lograr su fichaje. La salida del carioca de París ha sido, como mínimo, abrupta, así lo he hecho notar un Neymar al que no se le nota ni un ápice de estima a su antigua equipo, que generalmente le ha dado más malos ratos que buenos.

Ante esta situación, en la rueda de prensa previa al choque entre Brasil y Bolivia, Neymar ha disparado con bala contra Mbappé y Nasser Al-Khelaïfi: “Puedo garantizaros que el fútbol allí es lo mismo, la pelota es redonda, hay goles y por los nombres que han ido allí, no sé si es mejor que la liga francesa”. Golpe directo al mentón del PSG, que lleva años tratando de dar la importancia que no tiene a la Ligue 1, donde, además de los parisinos, no hay ningún equipo potente de verdad a nivel internacional.

Más y mejores nombres que en Francia

La Ligue 1 jamás pudo acercarse a un nivel similar al de la liga española y todavía menos de la Premier League. El campeonato francés, pese a disponer de Mbappé, Neymar y Messi, nunca sacó el potencial que tenía, así como lo han hecho en Oriente Medio, donde tras el paso de Cristiano Ronaldo, el resto de los equipos han sabido seguirle el paso gracias al boom mediático que supuso el fichaje del luso.

Ahora, con más de 30 futbolistas del primer nivel procedentes de Europa, Arabia sí que puede hacer saltar las primeras dudas como ya transmite Neymar, pues la calidad de Benzema, CR7, el mismo Ney u otros cracks no tan reconocidos como Roberto Firmino, N'Golo Kanté, o Gabri Veiga, llevan la Saudi Pro League a un nivel muy alto y asimilable a la Ligue 1 en cuanto a talento, mientras que en igualdad ya la ha superado con creces.

Así pues, Neymar se ha ido del PSG, pero no se olvida de su ex equipo, pues en la primera rueda de prensa tras su fichaje por el Al Hilal, el carioca ha lanzado un dardo envenenado que ha dado de lleno en Al-Khelaïfi y Kylian Mbappé.