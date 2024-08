Neymar explota contra los medios; su llegada a Barcelona es falsa: su futuro ya está definido

El mercado estival de fichajes ya cuenta las horas para cerrar las puertas en esta temporada 2024-25. Más de un nombre se ha puesto en carpeta en Barcelona, desde Rafa Leao hasta Nico Williams, pero ninguno resultó ser exitoso. En las últimas horas, el club fue relacionado con un ex de la casa y que además ganó la última Champions League del cuadro blaugrana. Se trata de Neymar, de quien se dijo que sería el nuevo fichaje de los culés para el actual curso.

La información se difundió enseguida, de tal modo que llegó al propio brasileño que no tardó en expresar su postura. Tan temperamental cuando lo provocan en la cancha, el ex PSG respondió sin titubeos y con determinación sobre las mentiras que se hablaron de él y una posible vuelta a Cataluña. La molestia fue tanta que hasta develó el nombre del medio y de paso confirmó dónde se encuentra ahora mismo su presente y futuro.

A través de 'Neymar Jr Site', se llegó a la conclusión de que la información de ‘Globoesporte’ es una mentira. El indicado portal admitió que Ney ya tenía todo arreglado con Barcelona y que su llegada se daría para esta temporada. “Además de ser una MENTIRA, este artículo es una tremenda falta de respeto hacia el jugador y su club, Al Hilal”, dice el canal oficial.

Além de MENTIRA, esta noticia é de uma tremenda falta de respeito ao atleta e a seu clube, Al-Hilal.

Neymar Jr tem contrato com o clube saudita, está feliz em Riade e em breve retornará aos gramados para alegria de seus fãs no mundo inteiro.

