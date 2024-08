La negativa a Neymar da un giro radical; Flick prefiere a otro extremo: al final eligió Liverpool

Barcelona urge de fichajes para reforzar la zona de ataque de Hansi Flick. En Cataluña ya le dieron adiós a tres futbolistas que dejarán respirar un poco más a Laporta en términos financieros: Vitor Roque, Clément Lenglet y Mika Faye. Hasta la fecha, Dani Olmo fue la única incorporación y quien se ofreció al conjunto culé es un viejo conocido que hasta levantó la última Champions League que la institución consiguió. Se trata nada más que de Neymar, perteneciente a Al Hilal y con disposición de probar una segunda etapa en Can Barça.

Como se trata del mercado estival de fichajes y el contexto cambia frecuentemente, quien le cerró las puertas al brasileño fue Hansi Flick. El técnico alemán tiene otras prioridades como buscar la contratación de Federico Chiesa, luego de que los intentos por Nico Williams fueran en vano. Y tras intensas horas de información de todo tipo, surgió la que resultó ser como un golpe de nocaut. El extremo italiano desvió su atención de Barcelona para dejarse llevar por la propuesta del Liverpool.

Neymar tiene contrato con Al Hilal hasta junio de 2025, equipo con el que apenas ha jugado cinco partidos y anotado un tanto. Su lesión comprometió su continuidad y, ahora que está recuperado y con intención de volver a Barcelona, Flick le dijo que no. Esta información la dio a conocer el periodista Gerard Romero, quien además afirmó que para el club el delantero ya no es prioridad.

🚨🔴 More on Federico Chiesa exclusive story.



Understand Chiesa has given his full availability to join Liverpool after initial talks.



He’s excited about this possibility and contract won’t be an issue.



Juventus want Chiesa to leave and asking price is around €15m.



Deal ON. pic.twitter.com/yBm27vmLYg