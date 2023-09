Neymar sucumbe ante el terremoto que sacude a Klopp: ni Al-Khelaïfi se atrevió a una gesta igual

Con el mercado ya cerrado en Europa, pudiera parecer que no va a haber más movimientos importantes en el fútbol europeo. Sin embargo, con el mercado de Arabia Saudí, todavía abierto, no hay nada que se pueda descartar. En este sentido, el que está más caliente es el traspaso de Mohamed Salah al Al Ittihad, que, según informa GOAL, está dispuesto a convertir al egipcio en el jugador más caro de todos los tiempos con un precio cercano a los 250 millones de euros.

Dinero irrechazable a cambio de ‘tirar’ media temporada

Si bien es cierto que una oferta de este calibre es difícilmente rechazable. La realidad es que, perder a Salah con el mercado ya cerrado es un golpe muy duro para Júrgen Klopp y el Liverpool, que en lo deportivo perderían a su mejor jugador, comprometiendo sobremanera el devenir de una temporada en la que están obligados a regresar a la Champions League.

Por otro lado, la visión de los dueños del equipo seguro es muy distinta. Los números hablan por ellos mismos. Y es que se trata de una estrella venida a menos que, a sus 31 años ya ha dado sus mejores días en Merseyside. En esta misma línea, vender por más de 200 millones a un jugador como el Salah actual no es para nada un mal negocio, más bien todo lo contrario, económicamente, es una jugada maestra.

Para enmarcar las cifras, cabe recordar que el fichaje más caro de todos los tiempos, es el de Neymar por el PSG. El carioca llegó a París a cambio del pago de 222 millones de euros al Barça. Un fichaje que poco tiene que ver con el de Salah, pues estamos hablando de un Neymar de 25 años con todo un futuro por delante proyectándose como futuro Balón de Oro, en un movimient que se consideró una absoluta locura por parte de Nasser Al-Khelaïfi.

Así pues, pese a que Jürgen Klopp ha dicho por activa y por pasiva que Salah no está en venta, el Al Ittihad de Karim Benzema sigue apretando las tuercas para cerrar un fichaje que se ha convertido en una obsesión para el conjunto saudí, que parece que no está dispuesto a aceptar un no por respuesta.