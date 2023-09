Su carrera iba al abismo, cerca de acabar como Eden Hazard, pero Kanté y Benzema rescatan la leyenda

Que una leyenda del fútbol como Sergio Ramos se encuentre sin equipo no es una buena noticia para nadie. El central español es uno de esos jugadores que da vida a todo equipo al que vaya y es un as en cuanto a liderar equipos. En este sentido, el de Camas, no está teniendo fácil encontrar acomodo tras su fallido paso por el PSG y según informa Footmercato, el Al Ittihad de Karim Benzema y N'Golo Kanté estaría cerca de incorporar a Ramos.

Destino exótico por obligación

Son muchas las leyendas, las que decidien finalizar sus carreras en destinos poco habituales. Es el caso de nombres como Leo Messi, Sergio Busquets o Karim Benzema, que teniendo nivel de sobra para seguir en la élite, optaron por un destino menos exigente deportivamente hablando y con garantías económicas, generalmente muy importantes.

Sin embargo, el caso de Sergio Ramos, parece algo distinto. El legendario central del Real Madrid no ha encontrado un equipo de su gusto en el fútbol europeo, hecho que lo ha llevado hasta esta situación límite, con septiembre ya entrado y con el camero sin equipo.

Ante esta situación, Sergio Ramos, parece obligado a salir en una dirección más bien exótica, como podría ser Turquía o el Al Ittihad de Arabia Saudí, siendo esta segunda, la nueva opción favorita según el citado medio.

De este modo, si Ramos no quería seguir los pasos que, apunta a tomar Eden Hazard, y optar por la retirada, ha tenido que rebajar sus pretensiones deportivas para acomodarse a un destino menos exigente en cuanto a lo competitivo y así tener la opción de seguir jugando al fútbol, que, en última instancia es el principal objetivo del ya mítico central español.

Todo es más fácil con un viejo amigo

Para la fortuna de Sergio Ramos, en caso de aterrizar en el Al Ittihad, se podría volver a encontrar con Karim Benzema. El delantero francés y Ramos volverían a cruzar sus caminos tras más de una década defendiendo juntos la camiseta del Real Madrid. En este caso, ambos defenderían los colores del que es, en estos momentos, uno de los principales candidatos al campeonato Saudí.